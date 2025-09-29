Si existe algo que puede presumir Universidad Católica en este 2025, además de la inauguración del Claro Arena, es que le supo tomar la mano a Colo Colo, tanto así que no perdió en los dos encuentros que jugaron en la temporada.

Pero no sólo dentro de la cancha o en infraestructura es que Los Cruzados superaron en el presente año al Cacique. Si bien hace un buen rato el mercado de fichajes se cerró, el elenco de la precordillera se hizo con los servicios de un joven atacante proveniente de Macul.

Católica le quita futbolista a Colo Colo

La escuadra que dirige el argentino Daniel Garnero se prepara para ponerse al día el próximo jueves 9 de octubre, cuando reciban en San Carlos de Apoquindo a Ñublense, en duelo pendiente por la jornada 19 en Liga de Primera.

En la preparación para este encuentro, el técnico de Católica aprovecha el tiempo para dar opción a jugadores del fútbol joven que trabajen a la par con el Primer Equipo, entre ellos, esta nueva figura que llegó desde Colo Colo.

Según reporta el medio partidario Punto Cruzado, son tres los juveniles que entrenan junto al plantel, como son el defensor Clemente González y el volante Vicente Cárcamo, ambos categoría 2005. A ellos se sumó un delantero.

Se trata de Joaquín Jorquera, futbolista de 17 años que si bien dio sus primeros pasos en O’Higgins, de allí saltó hasta Colo Colo donde en 2024 fue campeón con la Sub-16. Tras esa campaña, firmó con Católica para jugar por la Sub-18, aunque ahora ya dio el salto.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Universidad Católica se pondrá al día con la Liga de Primera este jueves 9 de octubre, cuando reciba en el Claro Arena a Ñublense, en duelo pendiente por la fecha 19, a contar de las 20:30 horas.