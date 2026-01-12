Es tendencia:
La presión extrema de último minuto para que Damián Pizarro sea fichaje de Colo Colo

Blanco y Negro tendrá una reunión de directorio clave este lunes y se espera que se cierren dos nuevas incorporaciones.

Por Carlos Silva Rojas

Damián Pizarro está en el radar de Colo Colo.
© DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILEDamián Pizarro está en el radar de Colo Colo.

Día fundamental en Colo Colo. Este lunes se realiza una importante reunión de directorio de Blanco y Negro, donde el tema fundamental a tratar será la llegada de nuevos fichajes albos.

Lo primero que deben votar los directores de la concesionaria será el acuerdo con el defensor central Javier Méndez, situación que ya está confirmada e incluso viajó a Chile para unirse al cuadro popular.

Lo segundo es más complejo, debido a que ByN tiene que llegar a una resolución sobre el reemplazante de Salomón Rodríguez, y por ahora no hay consenso en Colo Colo.

La presión de Aníbal Mosa para que Damián Pizarro vuelva a Colo Colo

La llegada de un nuevo 9 divide al Cacique, porque el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, está totalmente en desacuerdo con el regreso de Damián Pizarro, quien busca equipo tras fracasar en Udinese y Le Havre.

El Tano no quiere por ningún motivo al atacante de 20 años, situación que puede cambiar con el correr de las horas, porque a RedGol nos llegó el dato que el mismísimo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, encabeza una presión extrema para que el DT aprueba el arribo del delantero chileno.

El empresario de origen sirio puja con mucha fuerza para convencer a Ortiz y que termine cediendo y aceptando el retorno de Damián Pizarro, cuya agencia de representación es muy cercana al Cacique, Vibra.

Damián Pizarro puede retornar al Cacique. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Damián Pizarro puede retornar al Cacique. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La otra chance y la que convence al estratega es la de Maximiliano Romero, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors y que se abre a prestar al ariete que en el último semestre vistió la camiseta de O’Higgins.

¿Pizarro o Romero? Se viven momentos claves en Colo Colo, con una reunión de Blanco y Negro pactada para las 16:00 horas, la que una vez más será fundamental de cara al destino del Cacique.

¿Cuándo y a qué juega Colo Colo vs Olimpia por la Serie Río de La Plata?

Colo Colo tendrá su debut en la temporada 2026 este miércoles 14 de enero, cuando desde las 21:00 horas se mida ante Olimpia por la Serie Río de La Plata.

