Pronósticos Chelsea vs Arsenal: los Blues en reconstrucción reciben a los Gunners en racha

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Chelsea vs Arsenal, por la semifinal de ida de la EFL Cup.

Este miércoles 14 de enero, a las 17:00 horas (Chile), Stamford Bridge será el escenario de un choque eléctrico: Chelsea vs. Arsenal por la semifinal de ida de la Carabao Cup. Ambos gigantes de Londres llegan con una cuenta pendiente, ya que acumulan más de una década sin alzar este trofeo, lo que convierte este derbi en una batalla crucial.

Los Blues iniciaron una nueva etapa bajo el mando de Liam Rosenior tras la salida de Enzo Maresca, y buscan estabilidad y resultados inmediatos. Por su parte, los Gunners de Mikel Arteta atraviesan un momento dulce: encadenan nueve partidos invictos y lideran la Premier League con la firme ilusión de coronarse campeones tras 23 años de sequía.

Antes del pitazo inicial, nuestro especialista analiza los datos recientes de ambos conjuntos y te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Chelsea vs Arsenal

Doble oportunidad: Empate o Arsenal + Ambos equipos anotarán: Si 2.15 Total de goles: Más de 2.5 1.90 Anotará o conseguirá una asistencia: Enzo Fernández 3.00

Arsenal es favorito y se mantiene la tendencia del “ambos anotan”

Arsenal atraviesa una racha de nueve partidos sin perder en todas las competiciones. En seis de esos encuentros, tanto los Gunners como sus rivales lograron anotar al menos un gol.

Chelsea, en cambio, solo ganó uno de sus últimos seis partidos y mantiene una marcada tendencia al “ambos anotan”, ya que suma siete compromisos consecutivos en los que marcaron los dos equipos.

Doble oportunidad: Empate o Arsenal + Ambos equipos anotarán: Si – 2.15 en bet365

Los números anticipan un duelo abierto en Londres

En seis de los últimos siete compromisos de los Blues, se superaron los dos goles. A su vez, en cuatro de los cinco partidos más recientes de los Gunners, también se registraron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

Enzo Fernández, pieza importante para los Blues

Enzo Fernández, mediocampista de los Blues, tiene tres goles y una asistencia en sus últimos cuatro encuentros disputados. Festejó en dos partidos consecutivos de Premier League, contra Bournemouth y Manchester City, y viene de anotar y asistir en el 5-1 sobre Charlton, en la FA Cup.

Anotará o conseguirá una asistencia: Enzo Fernández – 3.00 en bet365

Cuotas en Chelsea vs Arsenal

Historial de Chelsea vs Arsenal: últimos partidos