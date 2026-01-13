Pronósticos Nigeria vs Marruecos: por la semifinal de la Copa Africana de Naciones

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Nigeria vs Marruecos, en la segunda semifinal de la Copa Africana de Naciones.

Nigeria y Marruecos disputarán la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026. En los cuartos de final, ambos equipos triunfaron por 2-0: las Súper Águilas vencieron a Argelia, mientras que los Leones del Atlas eliminaron a Camerún.

Brahím Díaz es el máximo goleador de la competencia con cinco tantos, y del otro lado, Victor Osimhen lleva cuatro y Ademola Lookman tiene tres. Este último es el jugador con más contribuciones del torneo, ya que sumó cuatro asistencias.

En la previa del juego, nuestro especialista te trae tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas. Además, monitorear el desarrollo del juego en tiempo real permite identificar oportunidades valiosas y, por ello, aprender cómo apostar en vivo resulta fundamental para aprovechar las variaciones en las cuotas.

Pronósticos para apostar en Nigeria vs Marruecos

Tiros de esquina de Nigeria: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Marruecos: Más de 3.5 1.95 Anotará en cualquier momento: Brahim Díaz 3.40 Anotará o conseguirá una asistencia: Ademola Lookman 2.87

Los promedios de córners de Nigeria y Marruecos antes de la semifinal

En sus cinco partidos en la Copa Africana de Naciones, Nigeria contó con más de dos tiros de esquina a favor. Su promedio es de 4,4 por encuentro. En cambio, Marruecos registró más de tres córners en sus cinco presentaciones y su promedio es de 5,4 cada 90 minutos.

Tiros de esquina de Nigeria: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Marruecos: Más de 3.5 – 1.95 en bet365

El goleador de la Copa Africana de Naciones: Brahim Díaz

Brahim Díaz es el máximo artillero de la Copa Africana de Naciones, con cinco goles. Ha convertido exactamente uno en cada uno de los partidos que disputó, frente a Comoras, Malí, Zambia, Tanzania y Camerún.

Anotará en cualquier momento: Brahim Díaz – 3.40 en bet365

Lookman, el motor ofensivo de Nigeria

Ademola Lookman es el jugador con más contribuciones en el torneo continental de selecciones. Marcó goles ante Tanzania, Túnez y Mozambique y, frente a estos dos últimos rivales, también repartió cuatro asistencias.

De este modo, el atacante suma siete participaciones directas en los goles de Nigeria.

Anotará o conseguirá una asistencia: Ademola Lookman – 2.87 en bet365

Cuotas en Nigeria vs Marruecos

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Senegal vs Egipto: últimos partidos