Colo Colo se encuentra definiendo lo que será la próxima temporada, donde busca dejar atrás un complicado 2025 donde no lograron la clasificación a ninguna competencia internacional. Ante esto, además de los refuerzos ya anunciados, asoman otros posibles fichajes siendo uno de ellos Damián Pizarro.

El exjugador albo se despidió del equipo para fichar por Udinese de la Serie A, donde no logró posicionarse en el primer equipo saliendo a préstamo al Le Havre AC de la Ligue 1.

Sin embargo, tampoco logró afianzarse en la escuadra francesa donde ya anunciaron que no seguirá en la segunda mitad de la temporada.

Mosa se refiere al futuro de Damián Pizarro en Colo Colo

Ante esto, distintas versiones apuntan a un posible regreso del jugador a los albos, club donde vivió los mejores momentos de su carrera y, desde el Cacique, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lanzó una tajante respuesta.

En medio de la presentación del nuevo refuerzo Javier Méndez, Mosa se refirió a Damián, señalando que es una de las opciones que se baraja, pero todo se está analizando.

“Nosotros no tenemos acordado nada con nadie, ni con Damián ni Juan ni Pedro. Los pasos a seguir primero es que nos tienen que convencer técnicamente, después vemos lo contractual y lo económico”.

Asimismo, revela que Damián si fue ofrecido, pero no es el único. “Hay tres o cuatro más que son los que estamos analizando con Daniel (Morón), con Fernando (Ortiz) y otros directores”.

Puntualizando que aún no hay nada oficial. “Para ser claro, Colo Colo no ha hecho ninguna oferta por ningún 9. Ninguno, porque no tenemos la claridad de estos cuatro o cinco que tenemos en la mesa el que nos convenza. Una vez lo tengamos, procederemos a entrar a la transacción económica”.

La salida de Pizarro del Le Havre AC

Este martes se confirmó que el jugador no sigue en el equipo francés tras seis meses en la escuadra. “El chileno regresa a Italia tras la rescisión de su contrato de préstamo. Mucha suerte“, señalaron en un frío mensaje a través de sus redes.

El jugador tuvo un duro paso por Italia donde sumó pocos minutos en Udinese y con la intención de sumar más, el equipo bianconeri lo cedió. Sin embargo, esto tampoco ocurrió, ya que en Francia no logró consolidarse ni sumar un mayor tiempo en cancha.