El uruguayo Javier Méndez ya fue presentado tras su oficialización como refuerzo de Colo Colo. El defensa que viene de Peñarol reconoce que no la pensó dos veces para calzarse la camiseta alba.

“Estoy contento, feliz de estar acá, de esta oportunidad. Cuando se me presentó la chance de venir lo hablé con mi familia y decidimos llegar acá. Sé a donde vengo, son características similares, vengo de un equipo grande a otro“, partió diciendo.

Y uno de los comentarios que más llamó la atención fue la polifuncionalidad del jugador. Si bien se le conoce como defensa, también avisó que puede parchar en el mediocampo, en una zona donde el equipo ha estado bajo en la última campaña.

Javier Méndez pega de entrada en Colo Colo

Javier Méndez mostró chapa de su experiencia en cancha a la hora de declarar y lanzó directo aviso en Colo Colo. Eso, en relación a las críticas hacia jugadores como Esteban Pavez y su nivel en el mediocampo albo.

“No me desagrada, cuando era pequeño jugaba de volante y por una lesión de un compañero me pidió ayudarle, pero es algo que estoy dispuesto a lo que el DT me pida, mientras sea para ayudar al equipo”, declaró.

En ese sentido, el nuevo defensor albo dejó en claro que buscará ganarse la confianza de Fernando Ortiz para cambiarle la cara al equipo. Es más, el uruguayo dijo que “con el entrenador hablé en el pasillo cuando me lo encontré, me recibió de muy buena manera”.

“Con el correr de los días charlaremos, me pedirá cosas y yo estaré a disposición. Desde mi humilde lugar trataré de sumar en lo que me toque, ayudar al equipo y lograr los objetivos que vayamos trazando durante el año”, cerró.