Javier Méndez comienza a empaparse de lo que significa vestir la camiseta de Colo Colo y no ocultó su entusiasmo por jugar los clásicos frente a Universidad de Chile. El nuevo refuerzo albo dejó claras sus preferencias y mostró una mentalidad que rápidamente conecta con el hincha del Cacique.

El defensor uruguayo fue directo al referirse a este tipo de encuentros. “Si a mí me dan a elegir, prefiero jugar todos los fines de semana clásicos”, aseguró. Cabe destacar que viene de Peñarol de Uruguay, donde jugaron ocho clásicos frente a Nacional solo en el año 2025.

Méndez explicó que este tipo de duelos tienen un valor especial para los futbolistas y entiende que puede ser clave para meterse en el corazón de los fanáticos.

“Son esa calidad de partido que el jugador siente y quiere ganar, porque transciende mucho y genera expectativa”, destacó el nuevo jugador de Colo Colo.

Javier Méndez deja todo en la cancha por los colores

El primer clásico asoma en el horizonte

En ese contexto, el primer gran desafío de este tipo para Méndez llegará pronto. El primer clásico frente a la U. de Chile de la temporada está programado para el próximo 1 de marzo, una fecha que ya empieza a marcar la planificación del plantel albo.

“Ojalá llegue pronto, ojalá podamos ganarlo y poder darle esa alegría primero a nuestra gente”, señaló el defensor, poniendo al hincha como principal motor de sus ganas de competir en este tipo de partidos.

Finalmente, el uruguayo cerró con una frase que resume su espíritu competitivo. “Tengo motivos de prepararme de la mejor manera porque es la clase de partido que realmente a mí me gusta jugar todo y ganar todo, creo que esos partidos tienen un plus especial”, sentenció dejando claro que dejará la piel en cada clásico.