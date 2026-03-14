El nombre de Ricardo Gareca vuelve a aparecer en el radar del fútbol chileno. Ahora, tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini de Universidad de Chile, el exentrenador de La Roja es uno de los nombres que suenan como posible candidato para asumir la banca azul.

Pero mientras su futuro genera debate entre los hinchas azules, que se quedaron con el ingrato paso del ‘Tigre‘ por la selección nacional, en Argentina su figura recibe un reconocimiento especial.

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Es que Vélez Sarsfield, club donde dejó una huella importante, tiene a un grupo de hinchas impulsando la construcción de una estatua en su honor. La iniciativa nació desde la Subcomisión del Hincha del Fortín y cuenta con el respaldo institucional del club. El objetivo es levantar un monumento dentro de las instalaciones para recordar a una de las figuras más relevantes en la historia reciente del elenco de Liniers.

Para concretar el proyecto, el club donde militan Claudio Baeza y Diego Valdés anunció en redes sociales una campaña de financiamiento destinada a socios e hinchas, quienes podrán aportar a través de un “bono contribución”. El valor individual del aporte es de 20.000 pesos argentinos, aunque también existen montos diferenciados para peñas y agrupaciones vinculadas al club.

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La historia de Ricardo Gareca con Vélez comenzó como futbolista. En 1989 regresó a Argentina tras su paso por América de Cali y defendió la camiseta del Fortín hasta 1992, disputando 117 partidos y marcando 24 goles.

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Años más tarde regresó como DT y protagonizó uno de los ciclos más exitosos de la institución. Entre 2009 y 2013 conquistó cuatro títulos del fútbol argentino: Clausura 2009, Clausura 2011, Inicial 2012 y la temporada 2013.

Ese legado es el que hoy motiva el homenaje de los hinchas. Un reconocimiento que contrasta con su reciente paso por la Selección de fútbol de Chile, y justo en un momento en que su nombre vuelve a aparecer como posible alternativa para dirigir a Universidad de Chile.

En resumen

Ricardo Gareca vuelve a sonar como opción en Universidad de Chile tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini.

tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini. Mientras tanto, hinchas de Vélez Sarsfield impulsan la construcción de una estatua en su honor.

en su honor. El homenaje busca reconocer su exitoso ciclo como DT y su etapa como jugador en el Fortín.

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