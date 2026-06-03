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Revelan que Jorge Valdivia da un importante paso con su pareja: “Tiene esa intención”

Revelan regalo que entregó el exjugador de la Roja a su nueva pareja y que buscaría formalizar la relación.

Por Andrea Petersen

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Revelan regalo del exjugador de la Roja a su nueva pareja.
© InstagramRevelan regalo del exjugador de la Roja a su nueva pareja.

Recientemente, Jorge Valdivia volvió a acaparar la atención de la farándula luego de que se revelara que le regaló un anillo a su actual pareja, Priscilla Armenakis, gesto que rápidamente desató rumores sobre un posible compromiso.

La información fue abordada en el programa Hay que decirlo, donde la periodista Cecilia Gutiérrez entregó detalles sobre el significado de la joya.

Jorge Valdivia le regaló un anillo a su polola la Titi. No sé si llamarlo compromiso para matrimonio, pero sí de formalizar la relación. Tiene esa intención”, señaló la comunicadora, para luego agregar: “Va de viento en popa esta relación”.

La reacción de Daniel Aránguiz

La ex Mekano fue consulta sobre esta situación, donde reveló que les desea lo mejor, pero no es algo que le interese. “Lo que me carga es que me sigan vinculando; estoy separada hace cuatro años, chiquillos. Este mes cumplo un año con Cuco Cerda, imagínense”.

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“Estoy chata de que me vinculen emocionalmente con él, lamentablemente tendré contacto con ese hombre toda mi vida porque es el papá de mis hijos, pero más allá de eso, ya se acabó, no hay más”, contestó.

Asimismo, reveló que está muy contenta con en su relación con Cuco Cerda, con quien está por cumplir un año juntos. “Me siento más linda, más joven y empoderada”.

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Mi pasado fue solo tristeza, sufrimiento e infidelidades, fui la mujer más gorreada de Chile. Ahora estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero que me vinculen más con mi pasado, vivo mi presente”, cerró tajante.

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