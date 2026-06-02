La exesposa de Marcelo Ríos explicó por qué decidió rechazar el intento de beso del ex Yingo en Vecinos al Límite y recordó una particular experiencia que vivió con el extenista.

Camilo Huerta ingresó al reality Vecinos al Límite y rápidamente mostró interés por una de sus compañeras, Paula Pavic, exesposa de Marcelo Ríos. Sin embargo, pese a los constantes acercamientos entre ambos y la evidente química que han mostrado en pantalla, ella explicó recientemente las razones por las que aún no ha aceptado darle un beso.

En la fiesta, inspirada en autos “tuneados”, Paula y Camilo se mostraron muy cercanos y el ex esposo de Marité Matus trato de darle un beso en un lugar donde no hay cámaras, pero ella se negó, revelando las razones.

“Él hace todo lo que me encanta ver, sentir y recibir, pero eso te puede durar lo que te dure. No necesariamente es real“, sostuvo.

Paula Pavic revela por qué aún no comienza un romance con Huerta

En el espacio, la ex del tenista conversó con sus compañeros y reveló las razones detrás de su inquietud. “No hay posibilidad. Mi primer beso con Marcelo me lo di recién a los dos meses de salir, y fue en un juego de ‘verdad o consecuencia’, porque no encontró otra manera de hacerlo”.

“Mientras más yo menos crea que (Camilo) va a tratar de darme un beso, más aceptaré estar abrazada con él todo el día, porque amo sentirme querida. La parte que más me gusta de cuando me empieza a gustar alguien es la del coqueteo”, indicó ella al respecto.

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Por su parte, Huerta también aclaró sus sentimientos por Pavic. “Me tiene mal. Me gusta mucho, su risa me encanta. No me imaginaba esto, superó todas mis expectativas. Es extraordinaria, la tiene clara, lo que ella vivió en tres años yo lo viví en uno. Por eso conecto con ella”.

“Cuando la vi ganar una competencia me empezó a gustar, me atraen las mujeres que tienen condiciones. Uno necesita una partner que sepa estar a la altura deportivamente”, explicó.