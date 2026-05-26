El relator deportivo confirmó que será parte de la próxima cobertura mundialista de la señal de Chilevisión, regresando así a la narración de una Copa del Mundo tras su última participación en Rusia 2018.

Fernando Solabarrieta confirmó los rumores y será parte de la transmisión del Mundial de Fútbol a través de las pantallas de Chilevisión, según reveló durante la más reciente emisión del programa Marca Personal de La Metro.

De esta manera, el periodista volverá a los relatos de una Copa del Mundo, una labor que no realizaba desde el torneo de Rusia 2018. “Estoy muy contento, porque yo soy nacido y criado en la televisión abierta y para mí significa algo muy especial”.

El regreso de Solabarrieta a la transmisión de los Mundiales

En la misma línea, el periodista magallánico habló sobre su alegría de regresar a la narración en la TV abierta. “Es muy relevante, es donde mi vieja me puede ver, mi viejo siempre quiso que volviera, y hay un equipo fantástico que es una base y que se agranda para los grandes eventos donde ellos tienen muchos derechos”.

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Asimismo, añade: “Chilevisión tiene 54 partidos, o sea los más importantes los tiene Chilevisión. Y en la primera ronda nos vamos a dividir los partidos entre el Negrito Palma, que es un amigo, y el Grillo, y yo soy el tercero”.

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“Vamos a dividirnos los partidos de la primera ronda y también me toca a mí hacer el resumen en la noche de todos los partidos del día”, explicó.

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En síntesis: