Fernando Solabarrieta confirmó los rumores y será parte de la transmisión del Mundial de Fútbol a través de las pantallas de Chilevisión, según reveló durante la más reciente emisión del programa Marca Personal de La Metro.
De esta manera, el periodista volverá a los relatos de una Copa del Mundo, una labor que no realizaba desde el torneo de Rusia 2018. “Estoy muy contento, porque yo soy nacido y criado en la televisión abierta y para mí significa algo muy especial”.
El regreso de Solabarrieta a la transmisión de los Mundiales
En la misma línea, el periodista magallánico habló sobre su alegría de regresar a la narración en la TV abierta. “Es muy relevante, es donde mi vieja me puede ver, mi viejo siempre quiso que volviera, y hay un equipo fantástico que es una base y que se agranda para los grandes eventos donde ellos tienen muchos derechos”.
ver también
De Melipilla al Mundial 2026: El olvidado pasado de sorpresa en nómina de Colombia
Asimismo, añade: “Chilevisión tiene 54 partidos, o sea los más importantes los tiene Chilevisión. Y en la primera ronda nos vamos a dividir los partidos entre el Negrito Palma, que es un amigo, y el Grillo, y yo soy el tercero”.
Accede a nuestra tabla comparativa de cuotas mundial para optimizar tus jugadas en los sitios autorizados.
“Vamos a dividirnos los partidos de la primera ronda y también me toca a mí hacer el resumen en la noche de todos los partidos del día”, explicó.
En síntesis:
- Fernando Solabarrieta confirmó que transmitirá el próximo Mundial de Fútbol a través de Chilevisión.
- El periodista no relataba una Copa del Mundo desde el torneo de Rusia 2018.
- La señal de Chilevisión transmitirá 54 partidos en total del evento deportivo.