El Estadio Bicentenario de La Florida será el encargado de acoger el cambiatón masivo de las láminas de este Mundial.

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026 y por lo mismo, todos los fanáticos siguen la carrera por completar el álbum del torneo. En esta edición son 48 selecciones por lo que la cantidad de láminas a conseguir supera las 900.

Entre las más solicitadas aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vini Jr entre otros. Lo que a su vez ha provocado la escasez de sobres en ciertos sectores. Por lo que se ha dificultado la tarea de llenar el álbum.

ver también En tres pasos: Cómo hacer tu propia lámina del Mundial 2026

Ante esto, en la Municipalidad de La Florida decidieron hacer un evento estelar para que todos los fanáticos puedan completar de una vez con todas las láminas.

Para ello, se dispondrá del Bicentenario La Florida este domingo 31 de mayo. Para celebrar el Día del Patrimonio, se abrirán las puertas del recinto para desarrollar el intercambio de pegatinas.

“Queremos que las familias puedan venir tranquilas, que los niños puedan intercambiar sus láminas protegidos, en un espacio amplio, ordenado y pensado especialmente para ellos”, detalló el edil Daniel Reyes.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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¿A qué hora es la cambiatón de láminas?

El evento en el Estadio Bicentenario de La Florida se realizará este domingo 31 de mayo. Ahora el horario será entre 10:00 hasta 14:00 horas en el recinto ubicado en Enrique Olivares 1003.

Incluso se detalla que además del cambio de láminas, habrá participación de ex jugadores, show musicales, food trucks y actividades para grandes y chicos.