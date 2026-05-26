Según señalaron, el jugador de Colo Colo aún debería 15 millones de pesos, ya que la sustracción total fue por 65 millones.

Dramas de dinero: de esos en los que nadie quiere estar envuelto. Menos, cuando la Justicia está de por medio. Es lo que vive Arturo Vidal en estos momentos, complicado por una situación denunciada desde una casa de cambios.

El King declaró ante la PDI debido a la millonaria sustracción de dinero desde una casa de cambio, que habría ido a dar a sus bolsillos. Esto habría provocado que el propio jugador devolviese la suma de cincuenta millones a los afectados.

La devolución del dinero no acalló los rumores. Y, ahora, es el propio Gino Costa el que, desde su tribuna en el matinal Contigo en la Mañana, profundizó en detalles con respecto al dinero devuelto por Arturo Vidal, asegurando, además, que queda una colita de plata por entregar.

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Coletazos para Vidal: debe aún y el vale vista está a nombre de Maks Cárdenas

Lejos de mejorar las cosas con la devolución de lo adeudado, parece que pueden empeorar. Gino Costa aseguró, en el matinal de Chilevisión, que aún le queda un monto por pagar a Arturo Vidal. “La sustracción no fue de 50 millones de pesos, si no que fue de 65 millones de pesos“, enfatizó el periodista, dando a entender que aún le quedan 15 palitos que saldar al King.

Pero, esto no fue todo. Gino Costa tuvo acceso a los vale vista con los que Vidal devolvió el dinero y le llamó la atención que estuvieran a nombre de Maks Cárdenas, el jurado enemigo de Guarello y periodista que trabaja con el King.

“Dimos con un documento muy importante, porque los segundos 15 millones de pesos en este vale vista están a nombre de Maks Cárdenas y no de Arturo Vidal. Entonces el dueño de esta casa de cambios dice: ‘¿estos 15 millones de pesos me los pagó Arturo Vidal o el jefe de local?”, comento Costa, al aire.

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Toda una controversia que parece lejos de terminar y que ahora involucra al periodista que hace unas semanas le tapó las cámaras al programa Plan Perfecto, mientras entrevistaban a Vidal.

Vidal lo pasa bien dentro de la cancha, mal fuera de ella | Photosport

En resumen…

El futbolista Arturo Vidal declaró ante la PDI tras la sustracción en una casa de cambios.

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El periodista Gino Costa reveló que el monto total sustraído asciende a 65 millones de pesos.

Un documento del pago por 15 millones de pesos figura a nombre de Maks Cárdenas.