"Todo es mentira": Gino Costa sale de desmentir conflicto con Cristian de la Fuente

Gino Costa tuvo que salir a desmentir al programa de Instagram “Que te lo digo”, que reúne a Sergio Rojas con Hugo Valencia, después de que en uno de los episodios recientes los periodistas aseguraron que el rostro de TVN entró en conflicto con el actor Cristian de la Fuente.

El problema supuestamente se había detonado detonado después de que Costa hizo un reportaje sobre Vichuquén, en el que una de las informaciones entregadas era errónea y habría detonado la ira de la pareja de Angélica Castro.

Pero en esta ocasión la verdad no superó a la ficción y lo que ocurrió estaba lejos de ser un enfrentamiento. Por eso, Gino indicó a La Cuarta que “¡Es mentira!, hablé con Cristian con máxima buena onda y el me entregó unos datos que, como periodista, se agradecen, sobre la legislación del lago Vichuquén, fue super solidario, incluso”.

Además, explicó que él no tenía idea de tales rumores hasta que “me enviaron un link a un portal, en donde me encuentro con el programa de Sergio con Hugo”.

“Yo conozco al Hugo y le dije ‘pero hueón, ¿cómo no me preguntai?’. Además, toda la gente que me conoce sabe que yo soy el hueón más pacífico, menos conflictivo que hay. Ni con mi familia discuto”, resaltó.

Así, “Que te lo digo” tuvo un contundente desmentido, después de que Gino Costa recalcara una vez más que “todo este tema es mentira”, antes de cerrar.