Universidad de Chile fichó a Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez en el mercado invernal, pero aún tiene abierto un cupo de refuerzos. En los últimos días se había hablado de un delantero, pero desde la U aseguraron que no insistirían por otro jugador.

Sin embargo, a horas del cierre del libro de pases, Radio ADN asegura que en Azul Azul activaron la grúa de forma urgente y veloz para contratar un atacante.

“Vicente Álvarez, extremo de 18 años de Unión San Felipe, es el jugador apuntado y ya se habrían iniciado negociaciones para su llegada“, publicó la 91.7 FM.

El cierre del libro de pases no le afecta a la U con Álvarez

Eso sí, la U busca la incorporación con letra chica, considerando que el libro de pases cierra este mismo jueves 7 de agosto, a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Pero los azules tienen más plazo.

Resulta que por tratarse Álvarez de un jugador sub 20, el periodo de inscripción no vence este jueves y la U podría sumarlo desde el equipo de Proyección como juvenil, con plazo reglamentario hasta el 2 de octubre.

Tal como recoge Radio ADN, Vicente Álvarez registra “19 partidos entre la Liga de Ascenso y Copa Chile con San Felipe, en los que ha anotado un gol”.

Cabe recordar que en Universidad de Chile el atacante Lucas Di Yorio está entre algodones por una lesión de meniscos de la rodilla izquierda. Si bien volvió a los entrenamientos, el argentino podría entrar a pabellón para someterse a una cirugía más temprano que tarde.