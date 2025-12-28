Unión San Felipe quiere dar vuelta la página y dejar en el pasado el 2025. El cuadro del Aconcagua en 30 partidos solo sumó 30 unidades y peligró hasta la última fecha por el descenso. Por lo mismo, el objetivo es olvidar la paupérrima campaña en la Primera B para volver a la máxima categoría.

Ante esto, la dirigencia apuró las negociaciones y ya tiene a cuatro refuerzos extranjeros para dar el batacazo. Contrataciones de categoría para rearmar el plantel que ahora comandará Luis Landeros.

En el ataque se confirmó a Bruno Vides. El argentino de 32 años acumula 92 goles en 294 partidos oficiales. En su haber se contabilizan pasos por Copiapó, Sarmiento, Emelec, Huracán, Danubio, y Zamora.

Pero donde más destacó fue en Lanús. En su paso por el cuadro granate fue campeón de la Copa Sudamericana en 2013. Incluso fue seleccionado en su minuto en las juveniles de Argentina.

En tanto en la defensa también se suma Valentín Perales con amplio recorrido en el fútbol argentino y el uruguayo Nicolás Brun para reforzar la banda izquierda. Además se cuenta a Norberto Palmieri que se formó en Nueva Chicago y fue campeón en el ascenso trasandino.

¿Cuándo comienza la Primera B?

La temporada de la Primera B comienza antes de lo imaginado. Según lo informado por la ANFP, la pelota empieza a rodar ​​el próximo 16 de febrero y se extiende hasta el 1 de noviembre. Por lo que en dicho periodo se define la fase regular y al campeón que tiene el primer cupo para ascender.

Luego entre el 2 de noviembre y 29 del mismo mes, se disputa la Liguilla para conocer el segundo ascenso a la Liga de Primera.