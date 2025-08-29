La Primera B sigue al rojo vivo. Ahora Magallanes abrió la fecha 23ª con un importante triunfo ante San Felipe, lo que aleja al cuadro albiceleste del fondo de la tabla y del descenso.

Los dirigidos ahora por Miguel Ponce lograron aprovechar la localía en el Estadio Municipal de San Bernardo. Aunque las alegrías tuvieron que esperar al complemento.

ver también Final feliz tras escandaloso arbitraje en Concepción: Recibió un codazo, pero se fue expulsado

La apertura del marcador recién llegó en el 62’ con gran jugada individual de Facundo Peraza. El ariete recibió en el área, y pese a tener tres marcas encima, logró sacar un potente remate y batió a Paulo Garcés.

Pero faltaba la guinda de la torta. En el minuto 75’, el profe Ponce decidió el cambio de Peraza por Carlos Muñoz para darle el último envión al equipo. Lo que se reflejó en el marcador tan solo tres minutos más tarde.

Magallanes recuperó la pelota en la mitad de San Felipe y tras pase filtrado de Manuel Vicuña, dejó solo a Carlos Muñoz en el área chica. El sempiterno goleador no perdonó la oportunidad y con certera definición sobre Garcés logró el 2-0 definitivo.

ver también No solo Gustavo Quinteros: Pancho Arrué remece el mercado y está a una firma de popular club del fútbol chileno

Triunfo clave para Magallanes y que tuvo un sabor especial tras la salida de Ivo Basay. “Esto es un trabajo de todo el equipo. Fue un gran partido ante un rival directo. Hemos sufrido dos cambios de cuerpo técnico, ahora enfrentamos cada partido como una final”, confesó Carlos Muñoz a TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

“No hemos podido rendir de la mejor forma. Los puntos es lo que más nos urge. Ahora sabemos que cada partido que viene se van a definir por detalles”, sentenció el ex goleador de Colo Colo que fue destacado en la transmisión de la señal deportiva.

¿Cómo queda la tabla de la Primera B?

Con este triunfo, ahora Magallanes ya acumula tres fechas sin saber de derrotas. Con la victoria ante San Felipe tiene acumula 23 puntos y se ubica en la 15ª posición. Mismo puntaje que San Felipe pero que por diferencia de goles a favor le permite estar en la 14ª ubicación.

Publicidad

Publicidad

Ahora la presión es de Santiago Morning que quedó último con 18 unidades. Por lo que el partido ante Deportes Concepción será clave para poder acortar distancia y así seguir soñando con evitar el descenso.