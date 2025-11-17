Ya terminada su participación en el fútbol chileno, uno de los buenos valores de la Primera B contó su historia para dar el salto al profesionalismo. Se trata de Alonso Walters, jugador de Magallanes.

El defensor de 21 años se afianzó con los carabeleros, donde dio una emotiva entrevista recordando sus inicios en Colo Colo, viejo archirrival del “Manojito de Claveles” en el balompié nacional.

Ahí, repasó de entrada en diálogo con el programa “La otra mirada” cuando lo echaron de Macul, según le dijeron, porque era “muy chico y no estaba bien físicamente”. Eso lo marcó para buscar su revancha en el fútbol.

Su revancha tras el portazo de Colo Colo

Alonso Walters, central de Magallanes, relató los duros momentos tras ser sacado de Colo Colo en las inferiores y golpear puertas para surgir en el fútbol chileno. Ahí, en los carabeleros encontró su lugar y hoy brilla en la Primera B.

“Cuando me echaron de Colo Colo, se me vino el mundo abajo. No quería jugar más… Gracias a mi papá y mi familia seguí intentándolo y pude llegar a Magallanes”, recordó.

Por eso, Walters elogia la figura clave para poder ser futbolista profesional tras el rechazo albo. Al respecto, explica que “desde chico veía partidos con mi papá. Un día me llevó a jugar a los 8 años por su club de barrio y ahí empezó todo”.

“Mi papá siempre me llevó a todos lados y me apoyó en esto del fútbol. Lo sigue haciendo hasta hoy. A corto plazo quiero llegar a un club de Primera acá en Chile y estar en la Selección. Trabajo día a día para eso”, cerró.

