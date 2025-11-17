Es tendencia:
El precio que pagarán los hinchas de U de Chile para la “final” ante O’Higgins en Rancagua

El cuadro rancagüino liberó el precio de las entradas para el duelo ante los azules de este domingo en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Por Patricio Echagüe

La U se jugará un partido crucial este domingo en Rancagua.
La U se jugará un partido crucial este domingo en Rancagua.

Universidad de Chile tiene por delante tres partidos claves en sus aspiraciones de poder clasificar a la próxima Copa Libertadores. Los azules primero visitarán a O’Higgins, luego recibirán a Coquimbo Unido y cerrarán el año ante Deportes Iquique como foráneos.

El primer partido ante los rancagüinos tal vez sea el más importante, ya que marcará bien la hoja de ruta para los dos siguientes. Mientras O’Higgins de momento es tercero con 50 puntos, la U es cuarta con 48, por lo que un triunfo, un empate o una derrota será clave para ver quien clasifica.

De cara a este compromiso la escuadra celeste confirmó el precio de sus entradas en El Teniente, de las cuales 1500 serán para la parcialidad azul tras las gestiones que hizo la dirigencia del cuadro local con las autoridades.

El precio de las entradas para el U de Chile vs O’Higgins

Los canales oficiales de O’Higgins confirmaron que para los locales la entradas serán de 15.000 para la galería local (7000 en preventa), 25 mil en Andes (15 mil en preventa) y 40 mil en Marquesina local (30 mil en preventa).

Por su parte para los hinchas de la U una localidad en galería costará 15 mil (7500 para niños) y 40 mil en Marquesina (20 mil para niños).

El precio de las entradas para el O&#039;Higgins vs Universidad de Chile de este domingo.

El precio de las entradas para el O'Higgins vs Universidad de Chile de este domingo.

Publicidad

La preventa estará disponible entre el lunes 17 y martes 18 de noviembre hasta las 23:59 horas en ohiticket.cl. En tanto, la venta para la visita y general será a partir de las 00:00 horas de este miércoles 19.

¿Cuándo jugarán O’Higgins vs Universidad de Chile?

Rancagüinos y azules se verán las caras el domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

