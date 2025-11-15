Universidad de Chile está con fin de semana libre, después de semanas recargadas con partidos y concentraciones, por lo que los jugadores aprovechan el último gran permiso de Gustavo Álvarez.

Uno que está recargando todas las energías fue Rodrigo Contreras, el delantero de la U que voló rápidamente a Argentina para estar junto a su querido hijo y su familia.

Esto, porque al goleador le quedan tres partidos en la U para demostrar que los azules deben comprarle el paso, algo que, por el momento, está lejos de concretarse.

El dueño de su carta es Deportes Antofagasta, pero los azules deben responder si van a comprar el pase con el final de temporada, algo que deben responder tras las últimas tres fechas del torneo.

Rodrigo Contreras termina su vínculo con la U al final de temporada.

¿Qué pasa con Rodrigo Contreras en la U?

El Tucu Contreras, tal como otros jugadores, se juega el todo con la camiseta de Universidad de Chile en los partidos ante O’Higgins, Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

Por lo mismo, el argentino viajó hasta Argentina, de manera de llenarse de cariño en la previa donde se juega su gran oportunidad de renovar en los azules, algo que por el momento está lejos de concretarse.

La U les dio libre el fin de semana a los jugadores, de manera que desde el lunes se tendrán que enfocar en una nueva final en la temporada, donde chocarán contra O’Higgins en partido clave por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Esto, en medio de los rumores que hablan de varias salidas de jugadores, donde Contreras lidera el listado, por lo que se vienen semanas donde se jugará la vida por continuar en la U.

