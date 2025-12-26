Es tendencia:
Primera B

“Es un gran amigo”: refuerzo mexicano de San Luis llenó de flores a Chupete Suazo

El ahora entrenador de los Canarios decidió fichar a un ex compañero de Monterrey.

Por César Vásquez

Suazo comienza su carrera como entrenador.
Humberto Suazo vive su primera aventura como entrenador al mando de San Luis de Quillota. Para este proyecto, decidió llamar a un viejo conocido del fútbol mexicano para que sea refuerzo.

Chupete colgó los botines y rápidamente se puso el buzo. El hombre venido del planeta gol vive y respira fútbol, por lo que pasó de estar dentro de la cancha, a un costado de ella. En la Primera B del 2026 tendrá el desafío de buscar el ascenso.

El refuerzo mexicano de Chupete Suazo

Gael Acosta es un delantero de larga trayectoria en el fútbol mexicano e incluso, en el griego. Ha jugado en Monterrey, Atlante, Correcaminos, Querétaro y Morelia, entre otros. De último paso por Venados, recibió el llamado de San Luis de Quillota y no dudó en venir a Chile.

Me siento muy contento por este nuevo reto. Feliz de poner mi granito de arena para que San Luis, con la mano de Humberto, pueda regresar a Primera División”, explicó a LUN. Claro, Acosta fue compañero de Chupete cuando iniciaba su carrera en Rayados y desde ahí formaron un lazo inquiebrantable.

“Lo estimo como persona. Es un gran amigo, le tengo mucho cariño y respeto por cómo es. Siempre fue frontal y leal conmigo, como compañero de equipo siempre buscó lo mejor para mí, siempre me aconsejó y eso no se olvida”, agregó.

Acosta es un extremo izquierdo y Suazo consideró que podría ayudar a su proceso en los Canarios. “Él me contactó, me mencionó el proyecto y acepté. Hablamos de la oportunidad que tenía él como entrenador y me dijo que si quería ir con él al equipo”, detalló el jugador de 33 años.

Humberto Suazo piensa en el 2026 de San Luis de Quillota. Imagen: Photosport

Gael Acosta no es el único mexicano que arribó, ya que también hizo lo propio Luis Madrigal, de 32 años. Esté último también jugó con Chupete en Monterrey. “Somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos compartido cancha en varios equipos“, cerró Acosta.

