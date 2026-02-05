Unión Española sigue con su preparación para lo que será esta compleja temporada 2026. Los hispanos quieren hacer que su paso por la Primera B sea lo más rápido posible y por lo mismo aspiran a un año de redención tras un 2025 de pesadilla por el descenso.

Afortunadamente para lograr ese objetivo los hispanos están dado pasos importantes en poder tener de vuelta la posibilidad de ejercer su localía en su querido Estadio Santa Laura.

Así mismo lo ratificó el cuadro de Independencia por medio de sus redes sociales, donde entregaron importante detalles de los trabajos de remodelación que están realizando en el histórico recinto.

El Santa Laura cada vez más cerca de su reapertura

Los hispanos publicaron en sus redes que “el proceso de renovación del campo de juego del Estadio Santa Laura–Universidad SEK se ha desarrollado exitosamente y que, próximamente, el recinto estará listo para su uso y la práctica del fútbol profesional”.

“Asimismo, mañana concluirán los trabajos de instalación de las nuevas luminarias en las cuatro torres del estadio. Posteriormente, se realizarán las pruebas correspondientes, avanzando así hacia la puesta en marcha de un renovado sistema de iluminación”, agregaron.

Además, avisaron que “el festival Rockout, programado para el 25 de abril, se desarrollará en la cancha 2 (sintética) del estadio”.

“Seguimos avanzando en la modernización de nuestra casa, para que todos juntos disfrutemos de una gran temporada 2026”, concluyeron.

Cabe recordar que Unión Española jugará este fin de semana ante Recoleta por la Copa Chile 2026 haciendo de local en el Municipal de La Pintana.

¿Cuándo debutará Unión Española en la Primera B 2026?

El primer partido de los hispanos en la Liga de Ascenso 2026 será ante San Luis de Quillota el sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.