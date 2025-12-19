Unión Española va de mal en peor en este 2025. Como si no hubiese sido suficiente el descenso a la Primera B, ahora se reveló una preocupante imagen sobre el estado del Santa Laura.

Es que tras los últimos recitales de los artistas como Anuel AA y Limp Bizkit, la cancha del recinto de Independencia sacó la peor parte. Pese a que se protegió en ciertos sectores, esto no impidió que el césped sufriera daños y notorios.

Así lo reveló la cuenta Independencia Hispana que mostró el estado actual de la cancha prácticamente ya sin pasto. Incluso algunos usuarios recalcaron que su situación es peor que el Estadio Nacional, que por los conciertos también quedó en condiciones lamentables. Lo que ya se hizo notar en la despedida de Walter Montillo.

Tal fue el desgaste en el cierre de año que desde la dirigencia se decidió resembrarla para así tenerla en óptimas condiciones para 2026. Por lo que se descartó el uso de pasto sintético para las próximas temporadas.

“Mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha y eso sí nos va a atrasar. No podemos dar una fecha, pero esperamos tenerla en febrero”, precisó Sabino Aguad, el gerente de Unión Española, sobre la situación del Santa Laura.

¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española en Primera B?

Unión Española fue parte de los equipos que descendió de la Liga de Primera a la Primera B en 2025. Por lo que a partir del próximo año deberá disputar el ascenso en busca de su retorno a la máxima categoría.

De momento no hay fecha oficial para el inicio de la temporada 2026 de la Primera B. Sin embargo, ya se especula con que la primera fecha sería la tercera semana de febrero. Por lo que los hispanos anhelan ya tener la cancha para dicha instancia.

