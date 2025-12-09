La temporada 2025 terminó para Universidad de Chile y sus jugadores ya se encuentran de vacaciones. Uno de ellos disfrutó del concierto de Anuel antes de viajar.

El Romántico Viajero tuvo una campaña extraña, en la cual tuvo puntos altos como la semifinal de la Copa Sudamericana y la conquista de la Supercopa tras golear a Colo Colo. Sin embargo, no lograron el título local y quedaron fuera de la próxima Copa Libertadores.

El jugador de la U que estuvo con Anuel

Maximiliano Guerrero tuvo una temporada complicada. De ser una de las figuras del 2024, le costó recuperar su nivel en el 2025 debido a algunas lesiones. Además, su lugar en el terreno de juego cambió, ya que pasó de ser extremo a volante lateral derecho.

De todas maneras, Guerrero terminó jugando y siendo uno de los hombres importantes para Gustavo Álvarez. De hecho, anotó en la última fecha ante Deportes Iquique en la victoria por 3-2 en el Estadio Tierra de Campeones. Luego de ese duelo, tuvo un momento de relajo.

Si bien muchos jugadores corren a viajar al iniciarse las vacaciones, el ex Deportes La Serena se quedó en Santiago para ver a uno de sus artistas favoritos: Anuel AA. El reguetonero se presentó en el Estadio Santa Laura y llenó el recinto de Unión Española con cerca de 25 mil personas.

Maximiliano Guerrero fue uno de los presentes en Independencia. Coreó y bailó cada éxito del artista puertorriqueño. Incluso, luego de la presentación de este tuvo la oportunidad de estar con el intérprete que es “real hasta la muerte”.

Los jugadores de Universidad de Chile tendrán que regresar a los entrenamientos en los primeros días de enero de 2026, con Gustavo Álvarez u otro DT al mando. En el 2025, Maximiliano Guerrero jugó 32 partidos, anotó 2 goles y entregó 6 asistencias.