Universidad de Chile tiene la última prueba de fuego este sábado en la Liga de Primera 2025, cuando tenga que viajar al norte del país para visitar a Deportes Iquique.

Los azules saben que perdieron en gran parte una clasificación a la Copa Libertadores, donde se aferran a que Universidad Católica o, en su desmedro, O’Higgins dejen escapar puntos, para poder pelear por el Chile 2 o el Chile 3, según los resultados.

Por lo mismo, Gustavo Álvarez necesita de su mejor contingente para terminar la temporada en alto, además de despedirse logrando uno de sus objetivos planteados a principio de año.

En ese sentido, el técnico argentino recuperará dos jugadores titular para el choque ante los dragones en el estadio Tierra de Campeones: Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero.

Maximiliano Guerrer regresa tras una fecha fuera de la U por lesión. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Esto es lo que tiene que pasar para que la U de Chile se meta a la Copa Libertadores 2026

Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero regresan en la U

Así lo informó el medio Emisora Bullanguera, donde entregaron detalles del partido del sábado entre Universidad de Chile y Deportes Iquique, con el retorno de dos estelares.

Publicidad

Publicidad

“Se trata de Maximiliano Guerrero, quien estuvo fuera por más de una semana debido a un desgarro en su muslo izquierdo, quien se reincorporó al entrenamiento de la U en el CDA, por lo mismo, le abre una alternativa a Álvarez para conformar su oncena titular”, explican en su información.

El atacante fue una de las grandes bajas de la U en el último compromiso ante Coquimbo Unido, el que terminó en empate 1-1, al igual que Matías Sepúlveda, quien pagó una fecha por castigo por suspensión y ahora está listo para regresar en los azules.