Universidad de Chile

U de Chile recupera dos jugadores titulares para su final contra Deportes Iquique

Gustavo Álvarez gana variante para su partido de despedida, donde necesita de otros resultados para lograr el objetivo principal.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez suma dos jugadores para enfrentar a Iquique.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTGustavo Álvarez suma dos jugadores para enfrentar a Iquique.

Universidad de Chile tiene la última prueba de fuego este sábado en la Liga de Primera 2025, cuando tenga que viajar al norte del país para visitar a Deportes Iquique.

Los azules saben que perdieron en gran parte una clasificación a la Copa Libertadores, donde se aferran a que Universidad Católica o, en su desmedro, O’Higgins dejen escapar puntos, para poder pelear por el Chile 2 o el Chile 3, según los resultados.

Por lo mismo, Gustavo Álvarez necesita de su mejor contingente para terminar la temporada en alto, además de despedirse logrando uno de sus objetivos planteados a principio de año.

En ese sentido, el técnico argentino recuperará dos jugadores titular para el choque ante los dragones en el estadio Tierra de Campeones: Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero.

Maximiliano Guerrer regresa tras una fecha fuera de la U por lesión. Foto: Andres Pina/Photosport

Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero regresan en la U

Así lo informó el medio Emisora Bullanguera, donde entregaron detalles del partido del sábado entre Universidad de Chile y Deportes Iquique, con el retorno de dos estelares.

“Se trata de Maximiliano Guerrero, quien estuvo fuera por más de una semana debido a un desgarro en su muslo izquierdo, quien se reincorporó al entrenamiento de la U en el CDA, por lo mismo, le abre una alternativa a Álvarez para conformar su oncena titular”, explican en su información.

El atacante fue una de las grandes bajas de la U en el último compromiso ante Coquimbo Unido, el que terminó en empate 1-1, al igual que Matías Sepúlveda, quien pagó una fecha por castigo por suspensión y ahora está listo para regresar en los azules.

