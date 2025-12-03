Universidad de Chile está en modo alerta luego de las importantes manifestaciones que se vivieron en el estadio Santa Laura, en el compromiso donde empataron por 1-1 ante Coquimbo Unido.

Todo, porque hubo dos momentos en que el partido fue suspendido por varios minutos, luego de que la barra azul se comenzó a manifestar en contra de la dirigencia de Michael Clark, además por los derechos de admisión aleatorios que han implicado a muchos asistentes a los estadios.

En ese sentido, hubo lanzamientos de fuegos artificiales y lienzos con graves consignas en el primer tiempo, mientras que en la segunda parte encendieron bengalas.

Algo que fue detallado por el árbitro Diego Flores para el Tribunal de Disciplina, donde precisa en que estos elementos fueron arrojados cerca de los jugadores y que el partido pudo ser suspendido.

Los fuegos artificiales marcaron la jornada en el Santa Laura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasó con la barra de la U en Santa Laura?

Así al menos lo detalla el medio Emisora Bullanguera, donde explican que el juez del compromiso informó al Tribunal de Disciplina los hechos sucedidos con Universidad de Chile en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, dejó por escrito que se lanzaron fuegos artificiales a la cancha, deteniendo el partido en el primer tiempo, además el lanzamiento de bengalas en la segunda parte.

Algo que le puede costar un duro castigo a Universidad de Chile, pensando en la Liga de Primera 2026, pero que marca, además, el tenso ambiente que se vive entre los hinchas y la dirigencia.

