Hace exactamente una semana, desde la oposición a la presidencia de Michael Clark diseñaron el plan definitivo para sacarlo de la Universidad de Chile, luego de la sentencia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La idea era que en la reunión de directorio de Azul Azul a efectuarse este jueves 4 de diciembre, directores como Daniel Schapira y Juan Pablo Pavez exigirían al empresario su salida del cargo, pese a que se declaró inocente de los cargos que le imputan.

Y si a esto le sumamos las declaraciones del entrenador Gustavo Álvarez en contra de la dirigencia de la U, parecían el cóctel perfecto para ejecutar a la perfección el plan. Sin embargo, la realidad superó cualquier tipo de pensamiento.

Clark responde a plan de oposición para sacarlo de la U

Según dio a conocer Héctor Humeres, representante de la Casa de Estudios en en el directorio, quien enfrentó al timonel laico fue Pavez, quien explicitó formalmente su interés de que salga definitivamente de la institución tras el dictamen del CMF.

“Ha dicho que va a hacer uso de su derecho a defensa y que asumirá la complejidad del sistema, pero también están los principios y valores de la universidad en juego”, explicó el personero, quien agregó que de mutuo propio le exigió a Clark su salida de la U.

“Mi sugerencia que de un paso al costado como presidente, no que deje su cargo de director, pero no respondió. Se mantendrá en su cargo. Él sabe de lo que pienso. Le expresé que lamentaba lo que le ocurría, pero que era inconveniente que permaneciera en el cargo porque afecta el prestigio del club”, finalizó Humeres.

¿Qué dijo el presidente de Azul Azul?

En el Estadio Santa Laura, previo al último juego como local ante Coquimbo Unido, Clark respondió si iba a dejar la U. “Respecto a mi situación, es un tema personal, no tiene nada que ver con la U que tiene una dinámica propia, un patrimonio cerrado. Lo que pase con el presidente no tiene que ver con la U“, indicó.