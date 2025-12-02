Michael Clark dio la cara por primera vez desde la multa millonaria que le impuso la CMF por su situación en el caso del fondo de inversión Sartor, por lo que debe pagar alrededor de 2.5 millones de dólares por los ilícitos ejecutados.

Consultado por esta situación que está enfrentado y que ha llevado a que pidan que deje la presidencia de U. de Chile, el dirigente descartó dejar su cargo por el momento.

“Respecto a mi situación, es un tema personal, no tiene nada que ver con la U que tiene una dinámica propia, un patrimonio cerrado”, manifestó el presidente de Azul Azul.

Luego aclaró que “lo que pase con el presidente no tiene que ver con la U. Nosotros stamos trabajando para tener mejores planteles”.

Luego Clark fue consultado por el pedido de renuncia a su cargo. “Lo he leído, efectivamente fui sancionado por la CMF por ser director independiente de Sartor, donde no soy dueño, soy director”, aclaró en primera instancia.

“Presenté descargos, apelé a eso y uno apela a la misma CMF. Debe salir luego (el resultado de la apelación) y después pasaremos a la justicia“, sostuvo.

Luego tiró encima la ley. “Existe la presunción de inocencia, estoy seguro que se hará justicia y los tribunales son los que hacen justicia”, estableció.

Finalmente dijo que “yo me siento orgulloso del trabajo hecho en la U. Miren cómo está hoy el primer equipo, el cuerpo técnico, se está sembrando para adelante. No veo por qué eso tiene que acabarse”.

