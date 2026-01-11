Universidad de Chile empieza a formar su equipo para competir en 2026. Pese a la tardanza provocada por el lento acuerdo para que Gustavo Álvarez dejase la banca azul, finalmente Francisco Meneghini tomas las riendas en el CDA.

Y si bien son varios los jugadores que ya suenan en la Universidad de Chile, hay otros tantos que se van y que parecen despotenciar el equipo. El caso más emblemático es el de Lucas Assadi.

Atlético Mineiro lo viene buscando hace un rato. Los dólares ofrecidos parecen ser los esperados, la oferta seduce al jugador y todos ya piensan en un futuro sin Lucas Assadi en la Universidad de Chile. Pero, ¿será tan así?

Voces disidentes desde Brasil

El parecer general indica que Assadi dejará la U de Chile. Todas las informaciones caminan en ese rumbo. Pese a ello, desde Brasil algunos avisan que las cosas no están necesariamente aseguradas.

Así lo dijo, por lo menos, lo dijo Wadson Fernandes, periodista brasileño especializado en el Galo. “Conversé con una persona de la directiva de Atlético Mineiro y desmintió un acuerdo para la contratación de Lucas Assadi“, empezó diciendo en su cuenta de X.

Lucas Assadi tuvo un excelente 2025 | Photosport

“Pregunté en qué nivel están las negociaciones y me dijeron que están ‘muy difíciles’. Existe un gran interés, pero nada cerrado”, concluyó el periodista brasileño.

¿Por cuánto dinero pretenden llevarse a Lucas Assadi?

Son 4,5 millones de dólares los que el Atlético Mineiro pretende colocar sobre la mesa para llevarse a Lucas Assadi. Parece ser cosa de tiempo para un acuerdo.

