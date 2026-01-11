Es tendencia:
U de Chile

Aseguran que Lucas Assadi no está para nada listo en Atlético Mineiro: “Negociaciones muy difíciles”

Parecía listo y ya empezaban a buscarse reemplazantes. No obstante, lo de Lucas Assadi al Mineiro parece tambalear.

Por Jose Arias

Futbol, Universidad de Chile vs Alianza Lima.<br /> Copa Sudamericana 2025.<br /> El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi, centro, celebra tras marcar un gol contra Alianza Lima durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Francisco Sanzhez Rumoroso de Coquimbo, Chile.<br /> 25/09/2025<br /> Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport Football, Universidad de Chile vs Alianza Lima.<br /> 2025 Copa Sudamericana Championship.<br /> Universidad de Chile’s player Lucas Assadi, center, celebrates after scoring against Alianza Lima during a Copa Sudamericana Championship quarterfinal second leg match at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile.<br /> 25/09/2025<br /> Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport
Universidad de Chile empieza a formar su equipo para competir en 2026. Pese a la tardanza provocada por el lento acuerdo para que Gustavo Álvarez dejase la banca azul, finalmente Francisco Meneghini tomas las riendas en el CDA.

Y si bien son varios los jugadores que ya suenan en la Universidad de Chile, hay otros tantos que se van y que parecen despotenciar el equipo. El caso más emblemático es el de Lucas Assadi.

Atlético Mineiro lo viene buscando hace un rato. Los dólares ofrecidos parecen ser los esperados, la oferta seduce al jugador y todos ya piensan en un futuro sin Lucas Assadi en la Universidad de Chile. Pero, ¿será tan así?

Voces disidentes desde Brasil

El parecer general indica que Assadi dejará la U de Chile. Todas las informaciones caminan en ese rumbo. Pese a ello, desde Brasil algunos avisan que las cosas no están necesariamente aseguradas.

Así lo dijo, por lo menos, lo dijo Wadson Fernandes, periodista brasileño especializado en el Galo. “Conversé con una persona de la directiva de Atlético Mineiro y desmintió un acuerdo para la contratación de Lucas Assadi“, empezó diciendo en su cuenta de X.

Lucas Assadi tuvo un excelente 2025 | Photosport

Lucas Assadi tuvo un excelente 2025 | Photosport

Pregunté en qué nivel están las negociaciones y me dijeron que están ‘muy difíciles’. Existe un gran interés, pero nada cerrado”, concluyó el periodista brasileño.

¿Por cuánto dinero pretenden llevarse a Lucas Assadi?

Son 4,5 millones de dólares los que el Atlético Mineiro pretende colocar sobre la mesa para llevarse a Lucas Assadi. Parece ser cosa de tiempo para un acuerdo.

