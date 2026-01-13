Es tendencia:
Mercado de fichajes

Talentoso “10” que jugó en Europa le da una lección a Assadi por el mercado y su gran sueño: “Si su objetivo es…”

El talentosísimo volante ofensivo de Universidad de Chile suena con fuerza en Atlético Mineiro y un zurdo enganche que pasó por la selección chilena y es comentarista quiere que haga otra cosa. ¡La U se frota las manos!

Por Jorge Rubio

Lucas Assadi genera mucho interés en Atlético Mineiro, pero le recomiendan otra cosa si su idea es jugar en Europa.
Es obvio que Lucas Assadi es uno de los jugadores más atractivo que ofrece el mercado de fichajes en el fútbol chileno y aunque su deseo es llegar a Europa, el club que está más cerca de llevárselo es de Brasil. Se trata de Atlético Mineiro, que tiene negociaciones abiertas por el “10” azul.

Mientras se define el futuro de Luquitas hubo un retirado enganche que supo jugar en el Viejo Continente. Pasó por el Blackburn Rovers de Inglaterra, donde llegó tras deslumbrar en Audax Italiano. Sí, las referencias son para Carlos Villanueva, hoy comentarista de TNT Sports.

Si para él su objetivo es poder ir a Europa, quizás no es el momento. Podrían orientarlo de buena forma para esperar a junio, que ahí sí realmente es el mercado”, expuso el Piña Villanueva en el programa Pelota Parada. Tiene razón, pues el final de la temporada en aquel continente es a mediados del año.

De hecho, dejó más consejos para que esta situación se resuelva mejor para Universidad de Chile. “Que se hable, que exista una conversación entre el representante y la dirigencia azul”, dijo Villanueva en torno a Pablo Lecler, agente de Assadi y dueño de la empresa Uno Sports.

Piña Villanueva le pide a Assadi que espere a junio para fichar en Europa

Carlos Villanueva sabe que para Lucas Assadi puede ser más conveniente el mercado de fichajes de mediados de año si es que persigue el deseo de desembarcar en Europa. Tal como hizo Darío Osorio, una de las figuras del Midtjylland de Dinamarca.

Lucas Assadi en acción ante Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Andrés Piña/Photosport).

De hecho, los Lobos de Herning pretenden hacer una venta histórica con Osorio, que se erigió también como uno de los jugadores más destacados de toda la Superliga danesa. Quizás en él está inspirado Villanueva para el consejo que lanzó en Pelota Parada.

“Que puedan asegurarles que en junio sí o sí le van a abrir la puerta y le van a dar la oportunidad de salir a Europa. Ahora es mucho más difícil hacerlo”, sentenció Villanueva. Habrá que ver si Atlético Mineiro finalmente convence a la U con el dinero que exigen por Assadi. O si toca esperar unos meses más para emigrar al Viejo Continente…

