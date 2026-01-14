“Está interesado”: Filtran el volante que busca Colo Colo para cubrir la salida de Vicente Pizarro

Colo Colo ya empieza a sumar sus primeros partidos del 2026. El Cacique este viernes salta a la cancha en su debut por la Serie Río de La Plata ante Olimpia de Paraguay. Lo que presentará una formación con varias novedades.

Sin embargo, Fernando Ortiz sigue con sus exigencias y ahora se reveló un nombre que hace rato suena en el Estadio Monumental. A tal punto que ahora se mete en la pelea otro grande del continente y podría sufrir un nuevo revés.

Tras la salida de Vicente Pizarro, se indicó que no habría un reemplazante del “Vicho”. Sin embargo, desde Argentina informan que sí hay un jugador en carpeta y que tiene vía libre para salir de su equipo.

¿El tapado de Colo Colo?

Esto tiene relación con Pablo Galdames y que tiene el visto bueno de Gustavo Quinteros para emigrar en este mercado de pases. El volante nacional ha realizado la pretemporada con Independiente, pero no figura en el equipo estelar. Por lo que busca una nueva oportunidad en 2026.

Según el periodista Juan Ignacio Egido “Colo Colo es otro de los clubes que está interesado en el chileno”. Por lo que sería una nueva alternativa en el medio campo. Pero también San Lorenzo se mete de lleno en la negociación.

“Realizó una oferta formal a Independiente por Pablo Galdames. El Ciclón ofrece un préstamo por un año, con un cargo”, detalló el comunicador. Por lo que se esperan novedades en los próximos días. Cabe consignar que Newells también está detrás de la carta del chileno. Aunque el interés habría disminuido en las últimas horas.

El tema es que en ByN aún no hay apuro con las contrataciones. Al menos así lo indican desde el Estadio Monumental. A tal punto que este viernes 16 de enero se realizará una nueva reunión extraordinaria. Pero el foco será cerrar el delantero centro que acompañará a Javier Correa.

Tras ello, la prioridad será el puesto de arquero que es solicitado por Fernando Ortiz hace varias semanas. Por lo que recién cubierto dicho ítem se podría aprobar la llegada de un volante.

