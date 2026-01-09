El mercado de fichajes es dinámico y cambia constantemente, con nueva información que surge día a día e incluso hora a hora. En ese escenario, un nombre que hace solo algunas horas era vinculado a Newell’s Old Boys, ahora suma a otro importante club trasandino a la carrera por su fichaje.
Se trata de Pablo Galdames, actual jugador de Independiente de Avellaneda, quien estaría viviendo sus últimos momentos en el Rojo. Esto, luego de que San Lorenzo de Almagro apareciera como un nuevo interesado en reforzarse con el mediocampista chileno de cara a la próxima temporada.
Así, el mayor de los Galdames -quien incluso sonó días atrás en Colo Colo como posible reemplazante de Vicente Pizarro- agrega a los ‘Cuervos’ a la lista de elencos que siguen de cerca su situación contractual y deportiva.
La información fue dada a conocer por el periodista deportivo argentino Mariano Carcasia, del medio partidario de Independiente Mística Copera, quien aseguró a través de sus redes sociales que ya existen conversaciones entre ambos clubes por el futbolista nacional.
“[MERCADO] 🚨 #Independiente y San Lorenzo tienen reuniones por Pablo Galdames”, señaló en primera instancia el comunicador en su cuenta de X.
No obstante, Carcasia también advirtió el principal inconveniente que hoy enfrenta el cuadro de Boedo para concretar la operación: “❌ El Ciclón está inhibido para incorporar, pero podría resolverlo la próxima semana y cerrarlo”, agregó.
(Foto: Captura de X)
Pese a este complejo escenario, todo indica que la salida de Pablo Galdames de Independiente es prácticamente un hecho. Con la negativa de Colo Colo de avanzar por su retorno al fútbol chileno y el creciente interés desde distintos clubes argentinos, el futuro del volante parece seguir ligado al balompié trasandino, donde podría continuar su carrera en una institución de peso y con aspiraciones competitivas.
Las estadísticas de Pablo Galdames el 2025
No fue una temporada ideal para Galdames, quien poco a poco fue perdiendo protagonismo en Independiente, sobre todo con la llegada de Gustavo Quinteros a la banca.
El nacional disputó 33 partidos anotando 4 goles y 2 asistencias; sin embargo, de los últimos siete partidos de la temporada solamente vio acción en tres, quedándose en tres oportunidades en la banca y otro como no citado.
Pablo Galdames podría ir a otro grande de Argentina. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)