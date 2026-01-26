Y tuvo su primera vez. El volante chileno Pablo Galdames hizo su regreso oficial al fútbol europeo después de dos años, donde se le presentó como incorporación del Burgos para el tramo final de la temporada en la Segunda División de España.

Luego de rescindir su contrato con Independiente de Argentina, el futbolista surgido en Unión Española llegó a la institución como agente libre, para firmar contrato hasta el 30 de junio del 2027, y en su primer encuentro con la prensa dejó en claro cuál es su objetivo por cumplir.

El objetivo de Pablo Galdames en su paso por Burgos

“Es un orgullo estar en una liga competitiva como esta. Cuando surgió esta posibilidad no tuve ninguna duda en aceptarla. Había opción de seguir en el fútbol argentino pero decidí venir porque confío en el proyecto y las aspiraciones son grandes”, afirmó el jugador de 29 años.

Sobre las expectativas que tiene Galdames respecto de su arribo al Burgos, respondió enfático que “el objetivo es el ascenso. Es una responsabilidad del plantel conseguirlo. Llego con esa ilusión de competir y aportar en un proyecto ambicioso y exigente”.

Al preguntarle en qué condiciones físicas llega a España, el volante comentó que “estuve entrenando hasta en mis vacaciones, sabía que el mercado de enero era importante”, para luego añadir que “la liga es competitiva y hacerse fuerte en casa, sumando puntos de local, es clave“.

¿Cuándo podría debutar en España?

Con su arribo definitivo al Burgos, la opción para que Pablo Galdames pueda hacer su debut es este fin de semana, específicamente el sábado 31 de enero, cuando reciban al Leganés, en el Estadio El Plantío, por la jornada 24 de la Liga 2, desde las 12:15 horas (de Chile).