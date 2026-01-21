Independiente pierde a otro chileno en el mercado de fichajes. Después de la salida de Felipe Loyola a Italia, se confirmó que uno de sus compatriotas también dejó el club con rumbo a Europa.

Ya desde hace unos días se hablaba de que Pablo Galdames no continuaría en el Rojo. El volante perdió la consideración con la llegada de Gustavo Quinteros, quien le habría comunicado que no sería parte de su plan para 2026.

Se mencionó que podría irse a otro club argentino y hasta fue buscado por Colo Colo en esta ventana, pero lo cierto es que Pablo Galdames continuará su carrera en España, donde lo llamó un equipo de la B.

“Pablo Galdames acordó la rescisión de su contrato con Independiente y se marcha como jugador libre al Burgos de España. ¡Te deseamos lo mejor para tu carrera!”, fue el simple mensaje de Independiente.

Pablo Galdames se despide de Independiente

Por su lado, Pablo Galdames usó sus redes sociales para despedirse del club. “Rojo querido, llegó el momento de decir adiós. Fue un año muy intenso, pero a la vez muy lindo. Siento un orgullo gigante por haber vestido la camiseta del equipo más ganador de América“, dijo el jugador.

“Solo palabras de agradecimiento para el club que me abrió las puertas, para la gente que trabaja en él, para los hinchas que siempre me trataron de la mejor manera y me hicieron sentir muy cómodo”, sumó.

Esta será una nueva experiencia en Europa para el futbolista formado en Unión Española, que pasó por Génova y Cremonese en Italia. En 2024 volvió al fútbol sudamericano, donde vistió las camisetas de Vasco da Gama e Independiente.