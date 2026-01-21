Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Independiente informa la salida de Pablo Galdames: parte a Europa

En un breve comunicado, Independiente informó la salida de Pablo Galdames. Rescindió contrato para irse a Europa.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
El Rojo informó la salida de Pablo Galdames
© IndependienteEl Rojo informó la salida de Pablo Galdames

Independiente pierde a otro chileno en el mercado de fichajes. Después de la salida de Felipe Loyola a Italia, se confirmó que uno de sus compatriotas también dejó el club con rumbo a Europa.

Ya desde hace unos días se hablaba de que Pablo Galdames no continuaría en el Rojo. El volante perdió la consideración con la llegada de Gustavo Quinteros, quien le habría comunicado que no sería parte de su plan para 2026.

Se mencionó que podría irse a otro club argentino y hasta fue buscado por Colo Colo en esta ventana, pero lo cierto es que Pablo Galdames continuará su carrera en España, donde lo llamó un equipo de la B.

Pablo Galdames acordó la rescisión de su contrato con Independiente y se marcha como jugador libre al Burgos de España. ¡Te deseamos lo mejor para tu carrera!”, fue el simple mensaje de Independiente.

Pablo Galdames se despide de Independiente

Por su lado, Pablo Galdames usó sus redes sociales para despedirse del club. “Rojo querido, llegó el momento de decir adiós. Fue un año muy intenso, pero a la vez muy lindo. Siento un orgullo gigante por haber vestido la camiseta del equipo más ganador de América“, dijo el jugador.

Solo palabras de agradecimiento para el club que me abrió las puertas, para la gente que trabaja en él, para los hinchas que siempre me trataron de la mejor manera y me hicieron sentir muy cómodo”, sumó.

Publicidad

Esta será una nueva experiencia en Europa para el futbolista formado en Unión Española, que pasó por Génova y Cremonese en Italia. En 2024 volvió al fútbol sudamericano, donde vistió las camisetas de Vasco da Gama e Independiente.

Lee también
La insólita presentación de "egresado" de un cortado de la U
U de Chile

La insólita presentación de "egresado" de un cortado de la U

Prensa española da por casi hecho el fichaje de Lucas Cepeda en Elche
Colo Colo

Prensa española da por casi hecho el fichaje de Lucas Cepeda en Elche

Hizo la tapada del año, fue campeón en la B y a los 39 tiene nuevo club
Mercado de fichajes 2026

Hizo la tapada del año, fue campeón en la B y a los 39 tiene nuevo club

El lamento de Jaime García en la Supercopa: "Tomamos malas decisiones"
Chile

El lamento de Jaime García en la Supercopa: "Tomamos malas decisiones"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo