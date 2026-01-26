Insólito: Candidato a DT de La Roja fue despedido tras la ‘excesiva’ dependencia a ChatGPT

Un hecho insólito salió a la luz en los últimos días desde Rusia. Y es que comenzaron a circular nuevas versiones sobre la salida del director técnico Robert Moreno del PFC Sochi, club donde milita el chileno Ignacio Saavedra, apuntando a una supuesta dependencia del técnico español del uso de ChatGPT para la toma de decisiones deportivas.

A varios meses de su despido, Moreno, uno de los apuntados a DT de La Roja en 2021, fue acusado de haber abusado de la Inteligencia Artificial.

Las declaraciones provinieron del exdirector general del Sochi, Andrei Orlov, quien aseguró que ChatGPT se transformó en una de las principales herramientas de trabajo del entrenador.

De acuerdo a Orlov, el estratega utilizaba la IA para planificar entrenamientos, armar oncenas e incluso proponer ideas extremas, como mantener a los jugadores despiertos durante 28 horas en un viaje a Jabárovsk, recomendación que habría salido directamente desde la plataforma.

La polémica creció aún más cuando el exdirigente reveló que Moreno también habría recurrido a ChatGPT para decidir el fichaje de un delantero, ingresando datos de distintos jugadores y eligiendo al recomendado por el sistema: “ChatGPT se convirtió en una de sus principales herramientas de trabajo. Ya no había vuelta atrás” , lanzó Orlov.

Robert Moreno responde a las acusaciones

Todo esto se da en un contexto deportivo adverso. Robert Moreno fue despedido tras un paupérrimo inicio de temporada: apenas un punto de 21 posibles en siete fechas, dejando al Sochi en el fondo de la tabla.

Sin embargo, las recientes acusaciones generaron tal revuelo que Moreno no tardó en responder. En entrevista con AS España, desmintió tajantemente los dichos de Orlov y aseguró que se trata de afirmaciones falsas que dañan gravemente su imagen: “La fuente es un exdirigente con quien tuve diferencias profesionales. Sochi no ha sacado ningún comunicado confirmando esa versión”, sostuvo.

En 2021 Robert Moreno asomó como candidato a DT de La Roja tras la salida de Reinaldo Rueda. (Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Además, el ex DT de Guillermo Maripán en el Mónaco fue categórico al señalar: “Nunca he utilizado ChatGPT para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas siempre son del entrenador y su staff”.

En su momento, el presidente del club, Boris Rotenberg, explicó la salida del español por su desconocimiento del fútbol ruso y por intentar aplicar una “mentalidad española” que no se ajustaba a la tradición local.