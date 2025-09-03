Nicolás Córdova tenía claro que su gran objetivo era cimentar las bases de la Roja y por eso le puso fin definitivo a la Generación Dorada, que no tendrá ningún exponente en el cierre de las Eliminatorias 2026. Por eso fue que aparecieron dos jugadores que jugarán el Mundial Sub 20.

Uno fue el lateral derecho de Palestino, Ian Garguez. El otro, el extremo izquierdo de Everton de Viña del Mar, Emiliano Ramos. Otras sorpresas por las que apostó Córdova estuvieron en la portería, donde Lawrence Vigouroux afina detalles para su estreno internacional. Y en el mismísimo Maracaná.

Y hubo un jugador que tuvo su primera convocatoria a la selección chilena adulta. Un mediocampista que tuvo experiencia mundialera en la Roja Sub 17 2015. También en algún combinado nacional Sub 23. Pero sólo había jugado tres amistosos en el equipo adulto: todos bajo la tutela de Martín Lasarte.

Ignacio Saavedra en un amistoso Sub 17 de Chile ante México. Hoy tiene 26 años. (Andres Pina/Photosport).

Las referencias son para Ignacio Saavedra, un volante que se enteró a distancia de la salida de su entrenador. El español Robert Moreno, quien tuvo un comienzo estrepitoso con el PFC Sochi en la Premier League de Rusia. Sí, el mismo que fue ayudante de Luis Enrique en la selección de España. Y que salió de aquel combinado en una tremenda polémica con el actual DT del París Saint-Germain.

Córdova llamó a la Roja a Nacho Saavedra y el PFC Sochi echó a su entrenador

Por si eso fuera poco, este centrocampista que se metió en la nómina de Córdova para la Roja que cimentará el futuro se erigió en un bastión del vestuario con el recién defenestrado Robert Moreno. Pero los resultados son poderosos y elocuentes en el fútbol profesional.

Ignacio Saavedra fue convocado por Córdova a la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y el PFC Sochi es el colista de la Premier League rusa con apenas un punto en siete partidos disputados. Eso sí, el Krylya marcha en el 8° lugar y tiene 9 unidades. Por ende, todavía están a tiempo de evitar el descenso directo con un cambio radical. Precisamente esa decisión tomó la directiva del equipo de Ignacio Saavedra.

Robert Moreno, el cesado DT que tenía Nacho Saavedra en el PFC Sochi. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

“Todos han podido ver que la temporada estaba siendo un fracaso y que Moreno no pudo cumplir los objetivos que se le habían marcado. Lo intentó, pero es evidente que su mentalidad española no se lo permitió. Planteó el juego como si tuviera futbolistas del Barcelona”, expuso el presidente del club, Boris Rotenberg en el diario Sport-Express. Así las cosas, el Nacho volverá en pleno proceso de cambios de su equipo…

¿A qué hora juega Chile vs. Brasil en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Brasil recibirá a Chile en el estadio Maracaná por la 17° fecha de las Eliminatorias 2026: el partido se disputará este jueves 4 de septiembre a contar de las 20:30 horas.