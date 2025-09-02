Dicen que los comienzos siempre son complicados. Pero que, una vez agarrado el vuelo, se ven los resultados del primer paso. Eso es lo que puede suceder con el nuevo proceso de Nicolás Córdova en la Selección Chilena.

Esta tarde, el DT de La Roja habló en conferencia de prensa para referirse a la doble fecha que se avecina, ante Brasil y Uruguay. Entre otras cosas, se refirió a una sensible baja, la de Felipe Loyola, uno de los buenos rendimientos chilenos en estos momentos.

Resulta que, en su último partido, Pipe sufrió un problema en su hombro, tras ser empujado de forma maletera contra la publicidad al borde de la cancha. Desde Independiente aseguraron que se trataba de algo grave y que no estaría listo para la fecha de Eliminatorias, pero…

Nicolás Córdova abre las esperanzas con Felipe Loyola

Pese al pronóstico que caía desde Argentina, el DT de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, se mostró esperanzado en poder contar con el volante de Independiente de Avellaneda, para los duelos de la fecha doble.

“Felipe, entrenó con el equipo y estaría a disposición. Está con alguna molestia, pero se ha puesto a disposición de muy buena manera, sabiendo que tuvo un golpe muy fuerte y tiene una lesión en el hombro“, aseguró el técnico de La Roja.

“Se agradece la disposición de los jugadores cuando quieren estar“, remató, asegurando que las ganas del volante estarían siendo un pilar fundamental para tenerlo en cuenta ante Brasil… o, por lo menos, ante Uruguay.

Felipe Loyola es la gran duda de Chile ante Brasil y Uruguay.

¿Y qué pasa con Bruno Barticciotto?

Diferente es el caso de Bruno Barticciotto, quien desde hace días viene sintiendo molestias importantes en el muslo derecho. El atacante del Santos Laguna podría quedar al margen en Eliminatorias

“Vamos a ver si alcanza a llegar. Trabaja para estar, pero hoy no tengo la certeza de si podrá. Eso es lo que puedo hablar de ellos dos, pero afortunadamente Felipe ya entrena con nosotros”, sentenció Nicolás Córdova.

