La selección chilena comenzó sus trabajos para lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja termina su participación con dos tremendos duelos ante Brasil y Uruguay, para los que lamentablemente tiene importantes dudas.

Justo en la previa del encuentro, varios jugadores llegaron heridos desde sus clubes. Si bien Felipe Loyola es el que más ha asustado, este lunes se conoció de otros dos que debieron entrenar diferenciado.

La situación preocupa y mucho a Nicolás Córdova. Esto, considerando que entre ellos hay por lo menos un par a los que quería como titulares para ambos encuentros.

Tres figuras de Chile entrenan apartados previo al duelo con Brasil

La selección chilena se reúne en Juan Pinto Durán para preparar el primero de los partidos que tendrá en esta doble fecha. La Roja pone la mira en Brasil, un duro desafío y para el que tiene a tres jugadores entre algodones.

Chile comenzó las prácticas para el choque con Brasil con tres figuras entrenando apartadas. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

Felipe Loyola es el primero de la lista. El volante sufrió un golpe en Independiente el viernes pasado y tuvo una lesión en su hombro, la que podría dejarlo afuera ante la Canarinha y así volver en condiciones contra Uruguay.

Publicidad

Publicidad

Pero al mediocampista se le suman dos nombres más, según reveló el periodista Christopher Brandt en Sportscenter de ESPN. Uno de ellos es Bruno Barticciotto, quien no estuvo presente en el último duelo del Santos Laguna por molestias y, si bien se sumó a los trabajos, está en evaluación diaria para saber si podrá estar a disposición.

ver también ¿Descartado? El parte médico tras lesión de Felipe Loyola que preocupa a Chile

El último de la lista es Benjamín Kuscevic, uno de los más experimentados de la nómina. Hace algunos días el zaguero de Fortaleza sufrió problemas físicos que lo han mantenido en duda y por el que Nicolás Córdova incluso citó a Daniel González de Universidad Católica de emergencia.

Habrá que esperar para ver si es que las evaluaciones en los próximos días son positivas y así alguno de ellos puede viajar a Brasil. De no ser el caso, puede que incluso haya más de un liberado de la convocatoria.

Publicidad

Publicidad

La selección chilena ruega para no perder a tres jugadores que asomaban como titulares para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja no se juega nada más que el honor y lo hará de la mano de una nueva generación, pensando en el futuro.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena trabaja con todo para lo que será la visita a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja chocará con la Canarinha este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

ver también “Voy a ir, trabajaré duro y volveré”: la promesa de Ben Brereton en su regreso a Chile

Así está la tabla de posiciones de Eliminatorias Sudamericanas previo al partido de Chile

Publicidad