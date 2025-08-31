La selección chilena se prepara para lo que será un cierre de Eliminatorias Sudamericanas más que especial. La Roja, ahora de la mano de Nicolás Córdova como técnico interino, comienza un nuevo ciclo lleno de caras jóvenes para el esperado recambio.

Sin embargo, a menos de una semana de saltar a la cancha a enfrentar a Brasil, el Equipo de Todos recibe muy malas noticias. Uno de sus delanteros que llega con mejores números sufrió problemas físicos que ahora lo tienen en duda.

Fue su propio club el que confirmó las molestias que lo podrían marginar de la nómina de Nicolás Córdova para la última doble fecha. Una noticia que sacude por completo los planes y que puede generar cambios en la lista en las próximas horas.

Bruno Barticciotto preocupa a Chile previo a las Eliminatorias Sudamericanas

La selección chilena ha quedado en alerta por lo ocurrido en las últimas horas con Bruno Barticciotto. El delantero, que ha sido figura desde su arribo al Santos Laguna, era una de las cartas fuertes para ser titular en la Roja pero ahora todo queda en el aire.

Bruno Barticciotto sufrió molestias que lo dejan en duda en la selección chilena una vez más. Foto: Photosport.

Este sábado su equipo enfrentó a Tigres. Y justo antes del partido, el cuadro mexicano confirmó que no estaría a disposición debido a problemas físicos que han activado la alarma en Juan Pinto Durán.

“El delantero Bruno Barticciotto no estará disponible en este partido por una molestia en el muslo derecho“, señalaron desde el Santos Laguna. La noticia es lamentable no sólo porque podría provocar su salida de la nómina, sino que también porque otra vez su cuerpo le impide estar con al selección chilena.

Durante el proceso de Ricardo Gareca, el atacante fue convocado en un par de ocasiones, pero distintos tipos de lesiones lo dejaron al margen. Ahora que tenía la gran oportunidad de ser titular, nuevamente un problema físico lo deja en duda y con un dolor de cabeza gigante.

La última vez que el hijo de Marcelo pudo vestir la camiseta de nuestro país fue en el año 2023, cuando el Equipo de Todos enfrentó a República Dominicana en Viña del Mar. Desde entonces que está esperando su oportunidad y las cosas parecen volver a complicarse.

Bruno Barticciotto tendrá que definir en las próximas horas si es que podrá ser parte de la nómina. El delantero es una de las caras del futuro de la selección chilena y no puede seguir sumando ausencias por temas físicos, ya que le puede costar muy caro.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto en Santos Laguna?

En su paso por el Santos Laguna, Bruno Barticciotto ha logrado disputar un total de 15 partidos oficiales. En ellos ha marcado 8 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.020 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de saber si es que podrá contar con Bruno Barticciotto, la selección chilena comienza sus trabajos para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Brasil este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

