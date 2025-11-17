La selección chilena sigue en Rusia para su ciclo de partidos amistosos, donde el sábado pasado derrotó a los locales. Ahí, vistió de blanco en una de sus últimas actuaciones con dicha camiseta.

Es que la Roja alista la nueva equipación con miras al proceso del Mundial 2030 y ya se filtró la novedosa segunda camiseta. Ahí, El Equipo de Todos dice adiós al blanco y ocupará una inédita remera que fue tema en redes sociales.

Fue el sitio especialista Footy Headlines el que dio a conocer la nueva piel que tendrá Chile como segunda opción. Al respecto, el sitio avisó que “será de color marrón, un cambio radical con respecto a la tradición de usar camisetas blancas”.

Así será la segunda camiseta de la selección chilena

Según reveló el citado medio, la nueva segunda piel de la selección chilena será de tono marrón y se estrenará en duelos a partir marzo del 2026, siempre bajo la marca Adidas.

“Será predominantemente de color marrón tiza (un marrón muy claro, casi blanco), lo que supone la primera vez en la historia que la selección chilena no vestirá la camiseta visitante blanca habitual”, reveló el sitio especialista en camisetas.

Ahí, uno de los aspectos más rupturistas es el estampado que se extiende por la parte delantera y trasera de la camiseta. Dicho detalle “es de un tono apagado y polvoriento, lo que crea una textura abstracta y orgánica en toda la camiseta”.

La selección chilena jugará ante Perú este martes su último amistoso internacional del año. Por ello, debe fijar rivales para encuentros del 2026, donde verá la luz la nueva e inédita segunda equipación filtrada.