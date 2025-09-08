La selección chilena se prepara para lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas ante un rival de temer. La Roja recibe a una Uruguay ya clasificada y que quiere sumar confianza antes del Mundial de 2026.

El elenco dirigido por Marcelo Bielsa aseguró los boletos a la cita planetaria, pero no se conforma con ello y quiere terminar lo más arriba posible. Es por ello que el Loco saltará a la cancha con una formación de miedo y que preocupa a Nicolás Córdova.

La Celeste liberó a algunos jugadores, pero no deja de tener a importantes figuras entre los convocados. De hecho, enviará a la cancha una oncena que ya asoma como una estelar en la cita planetaria.

Uruguay con sólo una duda en su formación ante Chile

En Uruguay no quieren arriesgar nada y esperan terminar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo. Para su visita a Chile, la Celeste tiene sólo una duda pero es en su portería, ya que en el resto de la cancha tirará todo a la parrilla.

Marcelo Bielsa alista un mediocampo de miedo en su formación en Uruguay para visitar a Chile. Foto: Getty Images.

Según informa la prensa uruguaya, Marcelo Bielsa todavía no define si mantendrá al titular o le dará espacio al suplente. Es decir, Sergio Rochet y Santiago Mele se pelearán hasta última hora la portería charrúa para visitar a nuestro país.

De ahí para adelante, habrá algunas modificaciones pero sin cambiar mucho lo que se vio ante Perú días atrás. En la defensa habrá una línea de cuatro con Nahitán Nández, Ronaldo Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña. donde habrá tres novedades.

En el mediocampo habrá sólo figuras de gigantes de Europa para enfrentar a Chile. Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur son los elegidos por Marcelo Bielsa para ir desde el aranque.

Finalmente está el ataque, donde habrá cambios pero con nombres a considerar. Kike Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez serán los encargados de ir a buscar los goles del triunfo.

De esta forma, Uruguay afina los últimos detalles en su formación ante Chile. Esta será con Sergio Rochet (Santiago Mele) en el arco; Nahitán Nández, Ronaldo Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña en la defensa; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur en el mediocampo; Kike Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Uruguay?

Uruguay viaja rumbo a Chile para lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibe a la Celeste este martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

Así están Chile y Uruguay en la tabla de posiciones

