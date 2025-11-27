La selección de Uruguay pasa por un presente bastante complicado, con Marcelo Bielsa muy cuestionado. Por esta razón, un ex Universidad de Chile llegaría a ayudar al Loco.

Si bien el ciclo del argentino en la Celeste comenzó de buena manera, poco a poco comenzaron a aparecer grietas en el camino. La quemantes declaraciones de Luis Suárez contra Bielsa, sacó a la luz la debilitada relación del técnico con los jugadores.

El refuerzo que tendría Marcelo Bielsa

Si bien mucho se ha hablado de la continuidad de Marcelo Bielsa en Uruguay, el propio entrenador hizo una conferencia de prensa para ratificar que seguirá en el seleccionado al menos, hasta la Copa del Mundo de 2026. Más allá de eso, está claro que al interior algo no anda bien.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol saben que la relación entre los jugadores y Bielsa debe mejorar para poder conseguir buenos resultados. Por esta razón, están pensando en incorporar a un nuevo miembro al cuerpo técnico del rosarino, el cual sería un nexo entre el DT y el plantel.

Para este puesto hay tres candidatos: Sebastián Abreu, Marcelo Broli y Mauricio Victorino, tal como lo informó el periodista Martín Charquero en el programa “Minuto 1” . El primero está dirigiendo en Tijuana de México, mientras el segundo es entrenador de la selección Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos.

De esta manera, el principal aspirante al cargo pasa a ser Victorino. El ex Universidad de Chile tiene una importante trayectoria en la selección de Uruguay, donde jugó la semifinal de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y además ganó la Copa América de 2011.

Mauricio Victorino junto a Martín Lasarte en Nacional. Imagen: Archivo

Hasta hace algunos meses, Mauricio Victorino era ayudante de Martín Lasarte en Nacional de Uruguay y fue clave en el arribo de Eduardo Vargas a ese club, pero terminó saliendo del Bolso tras la partida de Machete por malos resultados. Ahora, tendría la misión de ayudar a salvar el cuestionado ciclo de Marcelo Bielsa en la Celeste.