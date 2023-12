El mercado de pases del fútbol chileno tiene como protagonista la búsqueda de un entrenador, como en el caso de Colo Colo luego de la salida de Gustavo Quinteros de la banca del estadio Monumental.

Si bien recién el viernes el directorio de la concesionaria Blanco y Negro decidió no renovar al argentino-boliviano, luego de una irregular última campaña, se han puesto en campaña para el próximo jefe del camarín del Cacique.

Uno de los nombres que llegó hasta las oficinas albas fue el de actual campeón de Uruguay, Liverpool, quien el sábado venció a Peñarol en la gran definición de ese país.

Se trata de Jorge Bava, uruguayo de 42 años, que en 2021 hizo su estreno como entrenador y que sorprendió en su país con el título y donde tiene a un ex Universidad de Chile en su equipo de trabajo: Mauricio Victorino.

Ayudante bullanguero

El defensor que llegó en 2009 a los azules se ganó rápido el corazón de los hinchas, con buenas actuaciones, tanto así que fue parte del equipo que llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, de la mano de José Basualdo.

En la siguiente temporada, con Gerardo Peluso alcanzaron las semifinales de Copa Libertadores, donde fueron eliminados por Chivas de Guadalajara, quedando como un jugador importante dentro del club.

Ahora está dando sus primeros pasos en labor como entrenador, dado que ahora es uno de los ayudantes de Jorge Bava, quienes dejaron en el camino al poderoso Peñarol para levantar el título anual en Uruguay.

Por lo mismo, las miradas se han puesto sobre el cuerpo técnico de Liverpool, donde Colo Colo está dentro del radar, aunque con un Victorino, identificado con la U, dentro del paquete que traer el entrenador.

El futuro

Si bien el nombre del uruguayo fue acercado a Colo Colo, dentro del club lo tienen en carpeta pero no como una de las principales en el presente mercado de pases.

Es más, desde México confirman que es León, quien viene de quedar eliminado ene l Mundial de Clubes, que busca sus servicios, mientras que desde Argentina hablan de Talleres de Córdoba.

“Mi futuro no lo sé. Todo este tiempo quise estar aislado de todo el tema del mercado porque estaba enfocado en las finales y en la definición del Campeonato Uruguayo. No escuché ofertas, pero mañana ya me juntaré con mi representante primero, analizaré posibilidades y me juntaré con el club para ver cómo sigue mi carrera”, comentó tras el título.

La celebración de Victorino

