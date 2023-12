Candidato "número 1" a DT en Colo Colo y ex U ganan histórico título en Uruguay

El centenario fútbol de Uruguay vivió en la presente jornada un hecho jamás visto, pues por primera vez en su historia, el club Liverpool se coronó campeón, tras vencer de visita a Peñarol por 1-0 (con un global de 3-0), en el Estadio Campeón del Siglo.

La única cifra del partido fue cortesía de Rubén Bentancourt (26′), que le permitió conquistar el inédito campeonato al equipo que dirige Jorge Bava, que en las últimas horas apareció como “candidato número 1” para ser el nuevo técnico de Colo Colo.

Pero no es lo único, porque el ex arquero uruguayo tiene como pieza clave de su cuerpo técnico a un nombre conocido por el fútbol nacional, como Mauricio Victorino, ex defensor en Universidad de Chile, que es su ayudante de campo.

De esta forma, el Liverpool Fútbol Club, cuadro que se fundó el 15 de febrero de 1915 se convierte en el 11° equipo en la historia que se corona campeón de este país, siendo además el octavo título que gana en 107 años.

¿Por qué se vincula a Jorge Bava con Colo Colo?

Durante la presente jornada, el periodista Coke Hevia, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer, sobre el reemplazo del técnico Gustavo Quinteros que “dos argentinos y un uruguayo. Esos son los nombres que tengo para la terna de DT”.

En esa línea, agregó que “el hincha de Colo Colo debería ver videos de la final del fútbol uruguayo“, haciendo referencia a Jorge Bava, que se coronó campeón con Liverpool, y que según su reporteo, es la primera opción para ser el técnico albo.

¿Cuántos años tiene y en qué equipos ha dirigido?

El ex portero uruguayo, Jorge Bava, cumplió 42 años el pasado 2 de agosto. Como entrenador su carrera comenzó en 2021 en Liverpool, donde permanece hasta ahora. Con el equipo charrúa registra cinco títulos: Torneo Apertura 2022, Supercopa Uruguaya 2023, Torneo Intermedio 2023, Torneo Clausura 2023, y ahora, el Campeonato Uruguayo 2023.

