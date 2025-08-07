Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

La linda sorpresa familiar que anuncia Maximiliano Falcón y que alegra a los hinchas de Colo Colo

Maximiliano Falcón será padre nuevamente y ya tiene listo el nombre que le pondrá a su segundo hijo.

Por Felipe Escobillana

Maxi Falcón agrandará su familia
© ArchivoMaxi Falcón agrandará su familia

Maximiliano Falcón se fue de Colo Colo hace algunos meses, pero sus hinchas lo siguen recordando. Algunos con mucho cariño y otros no tanto, por la manera en que salió del Monumental.

Lo cierto es que su vida en Estados Unidos cambió al enrolarse en el Inter Miami, elenco con el que jugó el Mundial de Clubes y la Leagues Cup, siendo titular indiscutido.

Crece la familia de Maxi Falcón

A ese éxito deportivo debe sumarle ahora uno familiar: su esposa, Florencia Pouso, publicó en sus redes que serán padres nuevamente, luego de que en Chile hayan visto nacer a Domingo, un niño muy querido por los colocolinos.

“Una nueva historia comienza a escribirse en nuestra cancha. Domingo, nuestro primer gol de la vida, deja de ser hijo único y se convierte en capitán”, manifestó de entrada.

Luego dio a conocer el nombre que tendrá su nuevo hijo. “¡Bienvenido, Mónaco! Nuestro equipo ahora juega con doble amor. Ya te estamos esperando con el corazón lleno”, manifestó.

Publicidad

Los comentarios, en su inmensa mayoría de hinchas del Cacique, no se hicieron esperar. “¿Y será del Colo igual?”, “otro albo para este mundo” y “soy del Colo igual que mis padres”, fueron algunos de los mensajes.

Más de 61 mil reproducciones: La insólita expulsión de Maxi Falcón en la Leagues Cup

ver también

Más de 61 mil reproducciones: La insólita expulsión de Maxi Falcón en la Leagues Cup

No hicieron público aún la fecha en que va a nacer esta guagua, pero seguramente Peluca y su familia van a preparar algo relacionado con Colo Colo cuando eso ocurra para hacerle un guiño a los fanáticos del Popular.

Lee también
Destacado Periodista exige duro castigo a Almirón en Colo Colo
Colo Colo

Destacado Periodista exige duro castigo a Almirón en Colo Colo

¿Se va de Colo Colo? Aseguran qué club sigue "obsesionado" con Cepeda
Colo Colo

¿Se va de Colo Colo? Aseguran qué club sigue "obsesionado" con Cepeda

¿A qué hora juegan River Plate vs. Independiente y dónde ver a los chilenos?
Internacional

¿A qué hora juegan River Plate vs. Independiente y dónde ver a los chilenos?

Formación de la U: cuatro cambios con dos regresos y una sorpresa
U de Chile

Formación de la U: cuatro cambios con dos regresos y una sorpresa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo