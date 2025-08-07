Maximiliano Falcón se fue de Colo Colo hace algunos meses, pero sus hinchas lo siguen recordando. Algunos con mucho cariño y otros no tanto, por la manera en que salió del Monumental.

Lo cierto es que su vida en Estados Unidos cambió al enrolarse en el Inter Miami, elenco con el que jugó el Mundial de Clubes y la Leagues Cup, siendo titular indiscutido.

Crece la familia de Maxi Falcón

A ese éxito deportivo debe sumarle ahora uno familiar: su esposa, Florencia Pouso, publicó en sus redes que serán padres nuevamente, luego de que en Chile hayan visto nacer a Domingo, un niño muy querido por los colocolinos.

“Una nueva historia comienza a escribirse en nuestra cancha. Domingo, nuestro primer gol de la vida, deja de ser hijo único y se convierte en capitán”, manifestó de entrada.

Luego dio a conocer el nombre que tendrá su nuevo hijo. “¡Bienvenido, Mónaco! Nuestro equipo ahora juega con doble amor. Ya te estamos esperando con el corazón lleno”, manifestó.

Los comentarios, en su inmensa mayoría de hinchas del Cacique, no se hicieron esperar. “¿Y será del Colo igual?”, “otro albo para este mundo” y “soy del Colo igual que mis padres”, fueron algunos de los mensajes.

No hicieron público aún la fecha en que va a nacer esta guagua, pero seguramente Peluca y su familia van a preparar algo relacionado con Colo Colo cuando eso ocurra para hacerle un guiño a los fanáticos del Popular.