El mercado de fichajes está en movimiento y, con ello, distintas figuras comienzan a definir dónde jugarán la próxima temporada, como también los equipos definen a los refuerzos que se sumarán al plantel. En este contexto, se reveló que Rangers de Talca fichó a experimentado jugador.

El club estuvo cerca de clasificar a la liguilla en busca del segundo ascenso a Primera División y para abrochar el objetivo la próxima temporada, revelan que Juan Méndez, que finalizó su contrato con Unión La Calera, es el nuevo jugador del elenco piducano.

“¡Recibió el llamado y dijo que sí! Estamos felices de anunciar a Juan Méndez, quien llega desde Unión La Calera, club en el que disputó 31 partidos durante la temporada 2025, y que se convierte en el octavo refuerzo de Rangers para la temporada 2026″, reveló el equipo en sus redes sociales.

La carrera de Juan Méndez

El jugador de 29 años comenzó su carrera en Huachipato el 2015, tras esto pasó por clubes como Unión San Felipe, Deportes La Serena, Independiente de Cauquenes y Fernández Vial, regresando a San Felipe el 2020.

Tras dos temporadas, el 2022 Méndez se sumó a Deportes Puerto Montt, pasando posteriormente por San Luis y Curicó Unido, llegando el 2025 a Unión La Calera que compite en la liga de honor del fútbol chileno.

Con La Calera, Méndez disputó 31 partidos, aportando con dos goles y una asistencia, transformándose en una de las piezas importantes del mediocampo.