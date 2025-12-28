Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Rangers va con todo el 2026 y se refuerza con experimentado jugador: “¡Recibió el llamado y dijo que sí!”

Los Gigante del Maule anunciaron a través de sus redes sociales su nuevo fichaje.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El club anunció el fichaje de un jugador que disputó el 2025 en la Liga de Primera.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl club anunció el fichaje de un jugador que disputó el 2025 en la Liga de Primera.

El mercado de fichajes está en movimiento y, con ello, distintas figuras comienzan a definir dónde jugarán la próxima temporada, como también los equipos definen a los refuerzos que se sumarán al plantel. En este contexto, se reveló que Rangers de Talca fichó a experimentado jugador.

El club estuvo cerca de clasificar a la liguilla en busca del segundo ascenso a Primera División y para abrochar el objetivo la próxima temporada, revelan que Juan Méndez, que finalizó su contrato con Unión La Calera, es el nuevo jugador del elenco piducano.

“¡Recibió el llamado y dijo que sí! Estamos felices de anunciar a Juan Méndez, quien llega desde Unión La Calera, club en el que disputó 31 partidos durante la temporada 2025, y que se convierte en el octavo refuerzo de Rangers para la temporada 2026″, reveló el equipo en sus redes sociales.

La carrera de Juan Méndez

El jugador de 29 años comenzó su carrera en Huachipato el 2015, tras esto pasó por clubes como Unión San Felipe, Deportes La Serena, Independiente de Cauquenes y Fernández Vial, regresando a San Felipe el 2020.

El sorprendente ranking que pone a Rangers por encima de gigantes como Arsenal y Bayern

ver también

El sorprendente ranking que pone a Rangers por encima de gigantes como Arsenal y Bayern

Tras dos temporadas, el 2022 Méndez se sumó a Deportes Puerto Montt, pasando posteriormente por San Luis y Curicó Unido, llegando el 2025 a Unión La Calera que compite en la liga de honor del fútbol chileno.

Publicidad

Con La Calera, Méndez disputó 31 partidos, aportando con dos goles y una asistencia, transformándose en una de las piezas importantes del mediocampo.

Lee también
Debutó contra River, no jugó en todo 2025 y vuelve a Colo Colo
Colo Colo

Debutó contra River, no jugó en todo 2025 y vuelve a Colo Colo

Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno
Chile

Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno

Gigante de Perú se interpone en inminente fichaje de Everton
Chile

Gigante de Perú se interpone en inminente fichaje de Everton

Así está por ahora la formación del Colo Colo 2026 de Fernando Ortiz
Colo Colo

Así está por ahora la formación del Colo Colo 2026 de Fernando Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo