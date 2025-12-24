El fútbol actualmente está muy asociado a los patrocinios. Si bien en una época tener un auspiciador en la camiseta era algo impensado, ahora los clubes buscan cada vez ocupar más espacio de su indumentaria con alguna marca que pague por poner su nombre ahí.

Por ello es común ver qué clubes como Colo Colo, Universidad de Chile, entre otros, a nivel mundial firman con marcas por periodos breves de dos o tres años y luego firman con otra marca, incluso de la competencia, sin mayor problema.

Es por eso que es más que destacable lo que ha logrado Rangers de Talca, quienes independiente de los años mantienen a un fiel auspiciador en el centro de su camiseta, Productos Fernández, más conocido por sus iniciales, PF.

Rangers y PF lideran alianza histórica entre clubes del mundo:

La cuenta de Instagram, Barakfever, realizó un ranking con los patrocinios que más años llevan con un equipo, registro donde el primer puesto lo ocupan los mencionados, Rangers de Talca y PF, gracias a una alianza que comenzó en 1977, cumpliendo 49 años de manera ininterrumpida.

Al respecto, el presentador de este ranking destacó la alianza entre la marca y el conjunto talquino, señalando: “No tiene comparación en ninguna parte del mundo”.

¿La sorpresa? Es que Rangers de Talca compitió con ilustres conjuntos del fútbol mundial como el Arsenal de Inglaterra, quien quedó 10° en este ranking gracias a su alianza con Fly Emirates, que se remonta a 2006, o Bayern Múnich, noveno del registro gracias a su alianza con Telekom (T-mobile) desde 2002.

Otros equipos mencionados en este particular ranking son Zenit de Rusia con Gazprom (29 años), Quilmes de Argentina con la cervecería del mismo nombre (30 años) y Wolfsburg y la marca de automóviles Volkswagen (35 años). Conoce el ranking y el vídeo a continuación.

Ranking de los patrocinios más antiguos del mundo: