Darío Osorio parece estar viviendo su consagración definitiva en Midtjylland y así al parecer lo ven los gigantes de Europa. Esta vez, son Bayern Múnich y Borussia Dortmund los clubes que desean al chileno.

El formado en Universidad de Chile partió al viejo continente a mediados del 2023 y desde entonces, se ha ido haciendo un nombre en el fútbol danés. El jugador de 21 años sabe que para progresar en su carrera, debe dar el salto a una liga más exigente.

Los gigantes que quieren a Darío Osorio

A medida que se acerca el mercado invernal en Europa, crecen los rumores sobre equipos que están interesados en Darío Osorio. Como suele suceder cuando un jugador pasa por un buen momento, son muchos los pretendientes que asoman.

Si bien ha sonado con fuerza en la Premier League, en clubes como Liverpool o West Ham United, también en Fenerbahce y Galatasaray de Turquía, ahora se suman a la fila los dos clubes más importantes de la Bundesliga: Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

“El nombre Darío Osorio probablemente no les suene a la mayoría de los aficionados al fútbol en Alemania. Sin embargo, eso podría cambiar pronto. La joya del ataque chileno, que ha experimentado un desarrollo impresionante desde su llegada al Midtjylland en 2023, parece ser ahora el centro de atención de varios grandes clubes, como el FC Bayern y el Borussia Dortmund“, indicaron en el portal alemán FCB Inside.

“Gran flexibilidad y, por lo tanto, es probable que sea muy solicitado en el mercado internacional de alto nivel. Osorio juega con mayor frecuencia en la banda derecha o como lateral derecho, pero también se ha desplegado por la izquierda, en el centro del campo o como volante“, detallaron en el citado medio.

Darío Osorio tiene contrato con Midtjylland hasta 2028 y tiene un valor de mercado de alrededor de 20 millones de euros. Universidad de Chile tiene el 10% de su pase, por lo que también saldrían beneficiados ante algún traspaso del chileno.