Mientras Darío Osorio afina detalles junto a la selección chilena para cerrar las Eliminatorias 2026, el Midtjylland anunció a su nuevo director técnico. Luego de la última victoria de los Lobos, donde el zurdo formado en la U marcó un postrero gol, la directiva cesó a Thomas Thomasberg.

Tardaron pocos días en encontrar a su reemplazante: un DT que podría perfectamente potenciar el salto de Osorio, por el que ya se hicieron serias consultas en este mercado de pases de verano europeo. Por ejemplo, el Benfica de Portugal se acercó para saber en qué condiciones podría llevárselo.

Es un danés de 39 años que fue anunciado como entrenador del primer equipo este martes 2 de septiembre. Todas las referencias son para Mike Tullberg, quien tuvo una vasta experiencia por un grande alemán. Estuvo en el Borussia Dortmund, aunque se desempeñaba en el equipo II, que disputa la liga regional del oeste en Alemania.

Darío Osorio ante Argentina en las Eliminatorias 2026. (Marcelo Endelli/Getty Images).

También tuvo experiencia en el equipo estelar del Dortmund, que tiene una Champions League y ocho Bundesligas en su palmarés. Precisamente entre enero y febrero de este año, cuando dirigió tres partidos en el cuadro amarillo. Terminó con un empate y dos victorias ese interinato.

El nuevo DT de Darío Osorio en Midtjylland entrenó al Borussia Dortmund de Alemania

El flamante entrenador de Darío Osorio Midtylland tendrá su primera chance como titular, pues trabajó en las juveniles del Borussia Dortmund de Alemania. También en la reserva. Por eso mismo, que el zurdo nacido en Hijuelas siga el rendimiento que ha tenido puede ser una gran noticia.

Sobre todo para el mercado de fichajes invernal de Europa. Tullberg estuvo en el Borussia Dortmund durante seis años. Resulta obvio que todavía puede levantar su teléfono y recibir muchas respuestas en aquel club. Eso sí, los desafíos inmediatos para él son clarísimos.

Mike Tullberg celebra una de las victorias del Dortmund bajo su interinato. (Frederic Scheidemann/Getty Images).

Los cantó el presidente. “Tenemos una mentalidad de ir al ataque siempre. Queremos que este equipo sea dominante con y sin balón. Creemos que los resultados llegarán si encontramos una identidad de juego”, afirmó Kristian Back Bak, timonel de los Lobos de Herning.

El nuevo DT de Osorio en el Midtjylland festeja con Serhou Guirassy, quien llegó al Dortmund por 18 millones de euros desde el Stuttgart. (Stuart Franklin/Getty Images).

El entrenador también dijo sus palabras. “Necesitamos desarrollarnos individualmente mientras conseguimos los resultados. Daré todo lo que tengo para conseguirlo”, manifestó Mike Tullberg, quien tendrá el receso por la fecha FIFA como un beneficio para trabajar parte de su idea. En la que Osorio, con total certeza, será una pieza clave. El tiempo dirá si eso refrenda en un salto a la Bundesliga.