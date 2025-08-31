Luego de no participar del juego donde Midtjylland firmó su clasificación a Europa League, el delantero chileno Darío Osorio volvió a la acción con su equipo en la Superliga Danesa, y lo hizo con una faceta hasta hace poco no tan explotada, como es la de goleador.

Por la séptima jornada de la fase regular del torneo escandivano, el cuadro de Herning se desplazaba hasta la capital Copenhague para visitar a uno de los “grandes” de ese país como Brondby, donde el chileno se convirtió en protagonista.

Darío Osorio firma la mejor racha goleadora de su carrera

Si bien fue Midtjylland quien abrió la cuenta como forastero tras la anotación de Aral Şimşir al minuto 60′, cuando restaba la nada misma para el pitazo final, el local consiguió igualar el placar mediante el japonés Sho Fukuda (88′). Parecía que sería el marcador definitivo.

Sin embargo, en el quinto minuto del tiempo adicional, Osorio apareció en la entrada del área centralizado para pedir pase al ecuatoriano Denil Castillo, y rematar de primera al palo derecho del meta local, para así marcar el 2-1 para su escuadra. Después, el sudamericano puso el 3-1 definitivo.

Gracias a esta conquista, el ex Universidad de Chile llegó a su cuarto juego consecutivo donde anota gol, tres por Superliga Danesa y uno por Europa League, en los que además aportó con tres asistencias. La mejor racha goleadora de su carrera.

Por si fuera poco, Darío Osorio llegó a los 19 tantos en su paso por Midtjylland, para superar con creces su registro goleador en los azules, donde antes de partir a Europa convirtió en 11 ocasiones durante 51 encuentros. Ahora, todos esperan que repita este nivel en la Selección Chilena.

Los números del chileno en la temporada 2025-26

Entre el torneo danés y el certamen continental, actualmente el oriundo de Hijuelas necesitó de 713 minutos en 11 encuentros para alcanzar sus cuatro goles e igual número de asistencias.